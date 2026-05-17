En los próximos días, llegará un cambio drástico de clima para España. Después de vivir una etapa de aire frío con nevadas inusuales propias de invierno, llegará un diluvio importante con tormentas intensas. Ahora bien, el pronóstico seguirá modificándose y el país afrontará una ola de calor impulsada por un anticiclón. De esta manera, algunas ciudades podrían llegar a recibir hasta 35°C ante esta anomalía que viene desde África. Según indicaron desde Meteored, este domingo, una vaguada barrerá la Península Ibérica y generará inestabilidad notable, especialmente a partir de las 15:00 horas. El sector más inestable de la onda, combinado con el repunte térmico y la convergencia de vientos en superficie, favorecerá el desarrollo de grandes nubes convectivas. Los núcleos tormentosos avanzarán desde el interior hacia el litoral y los modelos adelantan acumulados de más de 20-30 l/m² en pocas horas en los centros más activos, rachas de viento superiores a 60 km/h y posible granizo. Entre las zonas más afectadas, están: Algunas tormentas podrían organizarse con intensidad elevada. La actividad decaerá por la noche. En otras regiones también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad: Tras las tormentas, el tiempo evolucionará hacia un patrón anticiclónico muy marcado. Una potente dorsal en el oeste de Europa y el anticiclón de las Azores traerán una masa de aire muy cálida, con condiciones estables, mayor insolación y ascenso térmico progresivo y generalizado. Madrid será una de las ciudades donde el contraste resulte más llamativo. Tras máximas de solo 16°C recientes, los termómetros se dispararán: La anomalía se producirá la semana que viene con cielos mayoritariamente despejados e incrementos térmicos de hasta +7°C sobre la media habitual para la segunda quincena de mayo. En el resto de España, el calor será igualmente notable: