Este domingo, 17 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,03 euros. El valor de apertura refleja una variación del -160,57881 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días según el dato de 1. Esto sugiere un creciente interés y potencial alcista en el mercado de criptomonedas. Litecoin muestra un desempeño débil: en la última semana registró un -4.84% y en el último año acumuló un -51.77%, evidenciando una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa; la presión vendedora y la volatilidad han impedido recuperaciones suficientes para revertir las pérdidas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 25.39%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 53.75%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.