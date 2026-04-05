La Bolsa española no abrirá este lunes con motivo del Lunes de Pascua, en una jornada en la que también permanecerán cerrados el resto de parqués europeos. La pausa en la actividad llega en un contexto de incertidumbre en los mercados, tras una semana marcada por la volatilidad y las tensiones geopolíticas. Las cuatro bolsas españolas -Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia-, junto con los mercados de deuda, detendrán su operativa durante 24 horas, en línea con plazas como el DAX alemán, el CAC de París, el FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano. Mientras tanto, Estados Unidos sí mantendrá su actividad. La Bolsa española ya permaneció cerrada el pasado Viernes Santo, aunque sí operó el Jueves Santo, y volverá a retomar la actividad tras el festivo de este lunes. Según el calendario de Bolsas y Mercados Españoles (BME), en 2026 el mercado cuenta con cinco festivos, uno menos que el año anterior. La última sesión estuvo marcada por la incertidumbre tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto con Irán. Sus declaraciones, en las que aseguró que podría lanzar bombardeos en las próximas semanas, generaron dudas sobre el futuro de la guerra y presionaron a los mercados. Irán respondió advirtiendo de posibles “ataques devastadores” contra Estados Unidos e Israel, lo que incrementó la tensión geopolítica. Este contexto afectó al comportamiento del IBEX 35, que llegó a caer más del 1,5% en la apertura. Dentro del IBEX 35, los valores han mostrado un comportamiento dispar, con caídas generalizadas lideradas por compañías industriales y financieras, mientras que el sector energético ha logrado mantenerse en terreno positivo.