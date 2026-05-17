Este domingo, 17 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,64 euros. El valor de apertura refleja una variación del -384,52554 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La evolución del precio del Ripple y el euro muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el precio de Ripple ha estado en ascenso, reflejando una creciente confianza en su valor en el mercado. La cotización de Ripple ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana retrocedió un 2.81% y en el último año acumuló una caída del 51.27%, lo que implica una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron la posición a largo plazo. En conjunto, estos descensos reflejan una tendencia bajista predominante y la necesidad de una recuperación sostenida para revertir las pérdidas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 38.91%, lo que es menor que su volatilidad anual del 56.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.