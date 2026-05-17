La cotización del Bitcoin este domingo, 17 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 90.786,86 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,54% en comparación con el día de ayer. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha tenido una tendencia positiva, mientras que el euro ha mostrado una estabilidad en su valor. Esto sugiere que el interés en el Bitcoin está aumentando, a la vez que el euro se mantiene constante sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la cotización de Bitcoin cayó 4.24% y en el último año retrocedió 30.33%, lo que evidencia una evolución negativa y una rentabilidad desfavorable en ambos plazos, con predominio de presión bajista y elevada volatilidad. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, que se sitúa en 25.31%, es menor que la volatilidad anual del 35.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.