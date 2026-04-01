El Ibex 35 le cree a Donald Trump, pero también sigue con atención las novedades de ACS, tras la decisión de UBS de elevar un 114% su valoración y la de la propia constructora de proponer un aumento de capital de hasta 670 millones de euros y un plan de incentivos valorado en 854 millones. Esta conjunción de buenas noticias empuja al selectivo español al promediar la sesión a una subida del 3,14%. El incremento del selectivo español sólo muestra tres excepciones: Repsol, valor estrella desde el inicio de la guerra, ahora es víctima de la desconfianza de los inversores debido al desplome del precio del petróleo. Si bien la petrolera cae un 4,71% a una hora del cierre del mercado, los analistas no perdieron el optimismo con la compañía que lidera Josu Jon Imaz, quienes se apoyan en su nuevo Plan Estratégico 2026-2028 recientemente presentado. Para ese trienio, la empresa prometió invertir un máximo de 10.000 millones de euros y repartir 3600 millones en dividendos. Los otros datos negativos vienen de la mano de Enagás y Naturgy, que caen 1,25% y 0,23% respectivamente. Estos dos valores comenzaron la jornada en verde, mientras Indra, cuyo valor fue el que más subió en 2025, y desde comienzos de año sus títulos se tiñen de rojo, hizo el camino inverso: a media mañana sufrió una desvalorización de la cotización que llegó hasta el 4,28%, mientras a menos de una hora del cierre de la sesión no sólo morigeró la caída sino que sube un 0,17%. Pero hay más. A las dudas que viene arrastrando, hoy se le añadió la noticia de que su presidente, Ángel Escribano, presentará su renuncia en un consejo de administración extraordinario convocado a las 17 horas. Lo cierto es que el rally del Ibex 35 que comenzó ayer, último día de marzo, con una subida del 0,68%, hasta los 17.049 puntos, aunque no pudo evitar que finalice el mes con pérdidas del 7,14%, producidas por el ataque de Estados Unidos a Irán, la subida del precio del petróleo y la espera de una mayor inflación, continúa en la sesión de hoy con un alza de 2,81 puntos porcentuales y alcanza un máximo intradía de 17.528 puntos. Este cambio de humor, y con él de tendencia, fueron las declaraciones de Donald Trump de que la guerra se va a terminar en “una o dos semanas”, incluso sin necesidad de alcanzar un acuerdo con Irán ni liberar antes el Estrecho de Ormuz. Esta afirmación, que llevó tranquilidad a los mercados, se espera que sea ratificada en el discurso a la nación para comunicar “una importante novedad” sobre la guerra de Irán a las 21 horas de Washington. Así, a la fuerte subida de ACS (6,49%) le siguen, en ese orden, Arcelormittal (5,68%), Sacyr (5,43%) e IAG (5,25%). Ya por debajo de los cinco puntos porcentuales aparece Banco Santander (4,64%) y Acerinox (3,93%) respectivamente. Las subidas de Arcelormittal e IAG se explican por la fuerte bajada del precio del crudo, empresas cuyos resultados dependen en gran medida de sus altos costes en energía. En el caso de Banco Santander juega un rol clave que la entidad presidida por Ana Botín ingresó, por primera vez en su historia, entre los diez bancos de inversión más activos en el negocio de M&A y salidas a Bolsa. Además, de ingresar en el selecto club de las entidades financieras que registran mayores volúmenes de beneficios en el mercado estadounidense. De hecho, la ganancia de 14.101 millones de euros en 2025 ubica a los cántabros por delante al Citi, que alcanzó los 12.420 millones de euros. En la performance que está mostrando la primera constructora española mucho tiene que ver la mejora de la valoración del 114% emitida por el banco de inversión suizo UBS. Los analistas de la entidad con sede en Frankfort subieron el valor de la acción de 56 a 120 euros. Actualmente, los títulos de la compañía que preside Florentino Pérez se están comercializando a 112 euros, precio que muestra un fuerte potencial de crecimiento de acuerdo al fijado por los suizos. Asimismo, los analistas de UBS no sólo cayeron seducidos por la apuesta de la constructora en negocios de centros de datos y autopistas, también valoran muy positivamente el potencial de crecimiento a medio plazo de Turner, la filial estadounidense del grupo. Consideramos a Turner como uno de los beneficiarios más claros del desarrollo de centros de datos en Estados Unidos, impulsando un crecimiento sostenido de los ingresos y la expansión de los márgenes a medio plazo, argumentan. Por otra parte, UBS destaca que en los próximos 6 a 12 meses los catalizadores para la acción incluirán, por un lado, la firma del primer contrato de arrendamiento de la plataforma de la empresa conjunta de centros de datos en el primer semestre de 2026, y por otro, las posibles adjudicaciones de las licitaciones de los carriles gestionados en Estados Unidos de las autopistas I-24 e I-285e. En otro orden, hoy también se conoció que ACS propondrá una ampliación de capital con un valor nominal de 0,5 euros por acción, por lo que alcanzaría hasta 670 millones de euros. A lo que se le añade, de acuerdo a informes de prensa, un plan de incentivos valorado en 854 millones.