Médicos de toda España volverán a protagonizar una nueva huelga nacional ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Se trata de la cuarta protesta semanal del año impulsada por sindicatos médicos, que mantienen el conflicto abierto y reclaman cambios específicos para el colectivo, informó EFE. El nuevo paro llega después de semanas sin acuerdos entre las organizaciones convocantes y el Gobierno. Mientras el comité de huelga exige la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Ministerio de Sanidad acusan a los sindicatos de intentar prolongar el conflicto con fines políticos y de alinearse con sectores de derecha para desestabilizar al Ejecutivo. La nueva medida de fuerza se desarrollará desde mañana y hasta el viernes, con protestas y movilizaciones en distintos puntos de España. El miércoles 20 será la jornada central del conflicto, con manifestaciones previstas en ciudades como Bilbao, Vigo y Valencia, además de concentraciones frente al Ministerio impulsadas por Amyts. A la huelga estatal se sumarán también distintos paros autonómicos organizados por delegaciones sindicales regionales. Entre los sindicatos convocantes se encuentran la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA. Sin embargo, varios paros autonómicos fueron suspendidos tras acuerdos entre sindicatos médicos y consejerías regionales sobre cuestiones retributivas y otras competencias autonómicas. Esto ocurrió en Galicia, mientras que en Madrid Amyts mantuvo la protesta tras una reunión que calificó de “corta y decepcionante” con la consejera. CESM también mantiene las huelgas autonómicas en Aragón y Comunidad Valenciana. El seguimiento de las protestas anteriores osciló entre el 5 y el 20%, según las consejerías autonómicas, aunque los sindicatos elevaron esa cifra hasta el 60%. Los sindicatos médicos insisten en reclamar un estatuto propio para el colectivo y una vía exclusiva de negociación con el Ministerio de Sanidad, separada de las organizaciones que integran la mesa del estatuto marco. Además, los médicos exigen mejoras relacionadas con el precio de las guardias, la reducción de la jornada laboral a 35 horas y cambios en las condiciones de jubilación. El comité de huelga sostiene que las negociaciones permanecen estancadas y reclama una intervención directa del Gobierno para destrabar el conflicto. El pedido para que intervenga Pedro Sánchez recibió además el respaldo del PP y del PNV. En tanto, la exigencia de un estatuto propio para los médicos solo fue apoyada hasta el momento por Vox. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió el estatuto marco impulsado por el Gobierno y aseguró que la normativa mejora las condiciones laborales del personal médico. Entre las medidas destacadas por Sanidad figuran la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, días de descanso antes y después de las guardias y el establecimiento de jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 horas permitidas por la legislación europea. El Ministerio recordó además que el acuerdo fue alcanzado tras más de tres años de negociaciones con sindicatos de la mesa del estatuto marco, entre ellos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde, organizaciones que consideran que buena parte de las reivindicaciones médicas ya están contempladas en el documento. Desde Sanidad remarcaron también que algunas demandas, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, no dependen exclusivamente del Ministerio o no pueden incluirse dentro del estatuto marco. El Gobierno sostuvo además que durante los últimos meses se propusieron instancias de mediación con asociaciones de pacientes y el Foro de la Profesión Médica, además de mesas específicas de negociación autonómica, aunque todas esas alternativas fueron rechazadas por el comité de huelga. Por último, Mónica García aseguró que el conflicto está siendo utilizado “de manera instrumental” por partidos de derecha, especialmente el PP, para intentar desestabilizar al Gobierno y prolongar el enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad.