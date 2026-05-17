En España, el precio medio de la luz para el lunes, 18 de mayo de 2026 será de 61.49 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.310 % respecto al valor de ayer que fue de 46.2 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el lunes, 18 de mayo de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 131,47 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: