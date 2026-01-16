El Govern celebra que el nuevo modelo de financiación ponga freno al “dumping fiscal”.

La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha celebrado este viernes que la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica “lucha contra el dumping fiscal”, al evitar que las comunidades autónomas puedan bajar los impuestos por debajo de ciertos niveles

En una entrevista en SER Catalunya, Romero se ha felicitado de que la nueva propuesta incorpore “poner un suelo” a algunos impuestos y que “nadie pueda bajar del límite, para que haya un mínimo en todas las comunidades autónomas y nadie haga ‘dumping’ fiscal” , refiriéndose a la posición ventajosa que consiguen para atraer a empresas.

La consellera ha calificado de “demagogo” que haya comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular (PP), como “Madrid, Andalucía, Islas Baleares o Extremadura” que celebren bajar los impuestos, “pero después piden al Estado que les envíe más recursos”.

“¿Pero de dónde creen que vienen los recursos estos consejeros? Los recursos vienen de los impuestos y si bajas impuestos hay menos ingresos”, ha afirmado.

Romero ha asegurado que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se jactó por haber reducido impuestos en su comunidad, y ha ironizado: “Sí, claro, bajamos impuestos, pero después ponemos la mano al Estado para que nos envíe más recursos”.

Más tarde, en una atención a los medios ante la Sede de la Unión Empresarial Intersectorial, Romero ha defendido que el nuevo modelo de financiación de Cataluña es “muy relevante” por los casi 4700 millones de euros que incorpora y ha explicado que todavía no han decidido a qué dedicarán estos nuevos recursos.

“Todo tiene un proceso y no diremos trigo hasta que esté en el saco y atado”, ha ejemplificado Romero, que ha admitido que todavía tienen el reto de convencer a la mayoría de fuerzas políticas para aprobar el nuevo modelo.

