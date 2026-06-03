Oficial | El Gobierno decretó un puente festivo para este jueves y viernes y habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días

Castilla-La Mancha se prepara para disfrutar de un puente festivo que permitirá a muchos ciudadanos, especialmente en Toledo, un fin de semana largo de cuatro días a principios de junio de 2026.

El jueves 4 de junio es festivo autonómico por Corpus Christi, y el viernes 5 de junio se ha decretado como jornada no lectiva en los colegios de Toledo, creando un puente escolar y familiar muy esperado.

Oficial | El Gobierno decretó un puente festivo para este jueves y viernes y habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días Ayuntamiento de Toledo

¿Por qué es festivo este jueves 4 de junio?

Según el calendario laboral 2026 publicado en el BOE, el jueves 4 de junio es día festivo en toda Castilla-La Mancha por la festividad de Corpus Christi.

Esta celebración, de gran tradición religiosa y cultural en la región, especialmente en Toledo, donde las calles se engalanan para una de las procesiones más emblemáticas de España.

La Junta de Castilla-La Mancha ha confirmado oficialmente este festivo, que forma parte del calendario laboral aprobado. Seis comunidades autónomas contarán con festivos propios en junio, y Castilla-La Mancha se suma con esta jornada del Corpus.

¿Por qué es festivo el 5 de junio y será fin de semana largo?

El Consejo Escolar Municipal de Toledo aprobó, con 23 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, que el segundo festivo no lectivo del curso 2025/26 sea el viernes 5 de junio, en lugar del 17 de junio propuesto inicialmente por la Administración.

El objetivo principal de esta decisión es permitir que las familias toledanas puedan hacer puente con el Corpus Christi del día anterior. De esta forma, los alumnos y profesores de Toledo disfrutarán de un largo descanso de cuatro días: desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de junio.

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La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, a través del consejero Amador Pastor, ha confirmado que ratificará esta propuesta del Consejo Escolar Municipal sin inconvenientes una vez recibida formalmente. De esta manera, se garantiza el puente festivo para los centros educativos de la capital.

¿Quiénes podrán disfrutar del puente festivo del 4 y 5 de junio?

Estudiantes y familias de Toledo : disfrutarán de un puente completo de cuatro días gracias a la combinación del festivo autonómico del jueves y el día no lectivo del viernes.

Trabajadores de la región : el jueves 4 es festivo oficial en toda Castilla-La Mancha. El viernes 5 dependerá de cada empresa o de la solicitud de vacaciones/días libres para alargar el descanso.

Otros municipios: algunos ayuntamientos de la región podrían declarar el 5 de junio como fiesta local, ampliando el puente en esas localidades.

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