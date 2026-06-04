El papa León XIV iniciará en España una visita marcada por actos multitudinarios en Madrid y un fuerte gesto político y humanitario vinculado a la inmigración. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al pontífice en un encuentro con migrantes en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

Según informó EFE, el acto se celebrará el próximo 11 de junio y tendrá como eje la situación migratoria en Canarias. Fuentes de Moncloa señalaron que Sánchez estará junto al papa León XIV durante la visita al enclave donde llegan numerosas embarcaciones precarias procedentes de África.

EFE detalló que el pontífice “pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar”. En el encuentro también participarán el ministro Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres y la ministra Elma Saiz.

EFE

Sánchez acompañará al papa León XIV en el puerto de Arguineguín

La visita del papa León XIV al puerto de Arguineguín se producirá en medio de una creciente presión migratoria sobre Canarias. El enclave del sur de Gran Canaria se convirtió en uno de los principales puntos de llegada de migrantes rescatados en el Atlántico.

EFE indicó que el pontífice estará acompañado por “trabajadores y voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín”. La presencia de Sánchez busca reforzar el respaldo institucional a un acto de fuerte contenido simbólico.

El papa llegará a la isla en avión y será recibido en la base aérea de Gando por Pedro Sánchez junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Ángel Víctor Torres . El Gobierno espera que la imagen conjunta tenga un fuerte impacto político y social.

Los cuatro recorridos del papamóvil de León XIV por Madrid

La Archidiócesis de Madrid confirmó que el papa León XIV realizará cuatro recorridos en papamóvil por algunas de las principales calles y plazas de la capital. Miles de personas podrán seguir el trayecto y saludar al pontífice durante su estancia.

El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, alrededor de las 20:30 horas. El Papa se trasladará desde la calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima para participar en una vigilia con jóvenes.

EFE informó que el trayecto previsto será “calle Vitruvio, Paseo de la Castellana y Plaza de Lima”. Se espera una gran concentración de fieles en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

Los recorridos confirmados del papamóvil

Sábado 6 de junio : calle Vitruvio, Paseo de la Castellana y Plaza de Lima.

Domingo 7 de junio : calle Serrano, calle Goya, Plaza de Colón y Plaza de Cibeles.

Lunes 8 de junio: glorieta de Pirámides, Puerta de Toledo, calle Bailén y catedral de la Almudena.

Lunes 8 de junio: Puerta del Sol, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Alcalá y estadio Santiago Bernabéu.

Llora la Iglesia católica: el papa León XIV advirtió al mundo de una inminente "amenaza nuclear" (foto: archivo).

El recorrido más largo de León XIV atravesará el centro de Madrid

El último trayecto del papa León XIV será el más extenso de toda la visita apostólica. Tras su paso por la Catedral de la Almudena, el pontífice recorrerá el centro histórico de Madrid hasta llegar al estadio Santiago Bernabéu.

EFE explicó que “este será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica y permitirá que miles de personas puedan saludar al papa en distintos puntos del centro de Madrid”.

El recorrido incluirá lugares emblemáticos como la Puerta del Sol, la Plaza de las Cortes, la Plaza de la Independencia y la calle Alcalá. Las autoridades prevén cortes de tráfico y refuerzos de seguridad durante los desplazamientos del papamóvil.

La Archidiócesis de Madrid aseguró que los recorridos se desarrollarán “en un clima de alegría, oración y cercanía”. Miles de fieles y turistas seguirán la visita del papa León XIV durante sus actividades oficiales en España.