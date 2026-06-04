En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 4 de junio de 2026 en España es de 74.132,93 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,36%.

En los últimos 4 días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha tenido una tendencia estable. Esta tendencia sugiere que el interés por el Bitcoin ha crecido, mientras que el euro se mantiene en niveles constantes sin cambios significativos.

La evolución reciente de Bitcoin refleja una tendencia bajista y una rentabilidad negativa: en la última semana su cotización registró un cambio del -13.29% y en el último año acumula una variación del -42.11%. Estos descensos implican pérdidas para quienes mantuvieron posiciones en esos periodos y evidencian la elevada volatilidad y el riesgo de retornos negativos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 40.24 %, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 35.71 %.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.