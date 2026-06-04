En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 4 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.063,94 euros, cifra que refleja una variación del -1,98% en comparación con el día pasado.

En los últimos cinco días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Ethereum ha experimentado un crecimiento reciente, lo que podría atraer más inversores a la criptomoneda, mientras que el euro permanece relativamente sin cambios en el mercado.

La cotización de Ethereum ha mostrado una evolución claramente bajista: en la última semana cayó un -11.96% y en el último año acumula un -54.57%. Estos descensos reflejan una rentabilidad negativa en ambos horizontes, con presión vendedora y elevada volatilidad y pérdidas significativas para quienes mantuvieron posiciones durante el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana se ha situado en 40.71%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual de 57.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.063,9 euros.