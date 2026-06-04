En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 4 de junio de 2026 en España es de 1,36 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,82%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el mercado está en alza y podría seguir esta dirección si se mantiene el interés de los inversionistas.

La cotización de Ripple ha mostrado una evolución bajista, con un descenso del -12.42% en la última semana y del -57.91% en el último año, reflejando una rentabilidad negativa sostenida y un deterioro en su valoración durante el periodo analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 37.51%, es menor que la volatilidad anual del 56.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.