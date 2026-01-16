En este 2026, cientos de españoles se verán beneficiados gracias a la ayuda del subsidio para mayores de 52 años. Se trata de una de las prestaciones más sólidas del sistema de protección por desempleo en España. A pesar de los cambios introducidos en otros subsidios, esta ayuda mantiene intacta su cuantía, duración y sistema de cotización.
Además, no solo garantiza un ingreso mensual estable, sino que además permite seguir cotizando a la Seguridad Social hasta la jubilación.
Cuantía del subsidio para mayores de 52 años en 2026
En enero de 2026, el importe del subsidio para mayores de 52 años continúa siendo de 480 euros al mes, pues la cuantía se fija en el 80% del IPREM, indicador que no ha sido actualizado al alza hasta el momento.
Cabe destacar que esta ayuda se abona en 12 pagas y no depende de las cotizaciones previas ni de la situación familiar. Todos los beneficiarios que cumplan los requisitos perciben la misma cantidad mensual.
Requisitos para acceder al subsidio
- Tener 52 años o más en el momento de la solicitud.
- Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.
- Estar inscrito como demandante de empleo.
- Cumplir los requisitos exigidos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, incluyendo al menos 15 años cotizados a la Seguridad Social.
- No superar el límite de rentas personales establecido legalmente.
- La gestión y control del subsidio corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, que recuerda la obligación de mantener actualizada la situación administrativa y laboral del beneficiario.