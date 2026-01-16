La ayuda de 480 euros para los mayores de 52 años: ¿cuáles son los requisitos para cobrarla?

En este 2026, cientos de españoles se verán beneficiados gracias a la ayuda del subsidio para mayores de 52 años. Se trata de una de las prestaciones más sólidas del sistema de protección por desempleo en España. A pesar de los cambios introducidos en otros subsidios, esta ayuda mantiene intacta su cuantía, duración y sistema de cotización.

Además, no solo garantiza un ingreso mensual estable, sino que además permite seguir cotizando a la Seguridad Social hasta la jubilación.

Se trata de una prestación que no solo garantiza un ingreso mensual estable, sino que además permite seguir cotizando a la Seguridad Social hasta la jubilación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuantía del subsidio para mayores de 52 años en 2026

En enero de 2026, el importe del subsidio para mayores de 52 años continúa siendo de 480 euros al mes, pues la cuantía se fija en el 80% del IPREM, indicador que no ha sido actualizado al alza hasta el momento.

Cabe destacar que esta ayuda se abona en 12 pagas y no depende de las cotizaciones previas ni de la situación familiar. Todos los beneficiarios que cumplan los requisitos perciben la misma cantidad mensual.

Requisitos para acceder al subsidio