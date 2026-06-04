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En España, las opciones para una escapada de fin de semana son abundantes. Desde la costa hasta la montaña, pasando por pueblos medievales y ciudades de interés histórico, cada rincón del territorio nacional tiene algo singular que ofrecer.
Uno de estos destinos que resulta ideal para quienes buscan una fusión de historia, cultura y exquisita gastronomía es la ciudad de Segovia, un auténtico tesoro en la comunidad de Castilla y León.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 6 de diciembre de 1985, junto con Ávila y Santiago de Compostela, esta ciudad se posiciona como una alternativa notable para quienes desean llevar a cabo una escapada con una experiencia cultural enriquecedora.
Sus monumentos más emblemáticos
El Acueducto de Segovia el símbolo más reconocible de la ciudad. Construido en el siglo II d.C., este impresionante monumento romano se extiende a lo largo de más de 15 kilómetros y alcanza una altura máxima de 28 metros en la Plaza del Azoguejo. Su estado de conservación es excepcional, lo que lo convierte en una visita obligada para quienes llegan a Segovia.
Otro punto destacado es el Alcázar de Segovia, una fortaleza medieval que ha servido como palacio real y prisión estatal. Su arquitectura, que inspiró a Walt Disney para diseñar el castillo de la Cenicienta, ofrece vistas panorámicas de la ciudad y alberga un museo que exhibe armaduras, armas y mobiliario de época.
Gastronomía segoviana: sabores y tradición
La gastronomía constituye uno de los fundamentos que convierten a Segovia en un destino cautivador. El cochinillo asado, elaborado en hornos de leña de acuerdo con la tradición castellana, se erige como el plato insignia. Establecimientos como Mesón de Cándido y Restaurante José María son reconocidos por brindar este manjar en su grado óptimo de cocción.
Adicionalmente al cochinillo, la ciudad presenta otras especialidades locales como el lechazo asado y los judiones de La Granja, una variedad de alubias de gran tamaño cocinadas con chorizo y morcilla. Para complementar, no existe opción más adecuada que un vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero, cuya cercanía a Segovia asegura la producción de vinos de alta calidad.
Cultura y ocio: planes imprescindibles
La ciudad no solo se distingue por sus monumentos y su gastronomía; su agenda cultural es igualmente notable. El Festival de Segovia, que se lleva a cabo cada verano, presenta conciertos de música clásica en históricos escenarios, ofreciendo una experiencia sin igual para los aficionados a la música.
Para quienes aprecian las actividades en el exterior, el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, ubicado a escasa distancia de la ciudad, proporciona rutas de senderismo y paseos en kayak entre majestuosos cañones y una abundante biodiversidad.
Cómo ir de Madrid a Segovia: tren, autobús y coche
- Tomar C. de Bailén, C. de Ferraz, P.º de Moret y Av. de la Memoria hacia A-6.
- Continuar por A-6. Toma AP-61 hacia Carr. de San Rafael.
- Toma Av. la Constitución hacia Av. Padre Claret/CL-601a en Segovia.
La distancia entre ambas ciudades es de91 km.y el tiempo de viaje es dealrededor de una hora.