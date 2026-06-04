En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este jueves, 4 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 286,08 euros. El valor de apertura refleja una variación del -835,2829 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con días anteriores.

Este aumento sugiere un aumento en la demanda o una percepción más favorable del mercado hacia el Bitcoin Cash y el euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash cayó un -18.68%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un -54.56%. En términos de rentabilidad, estos descensos se traducen en pérdidas significativas para quienes mantuvieron posiciones durante esos periodos, reflejando alta volatilidad y un sesgo negativo del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 69.12%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 53.62%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 282,2 euros.