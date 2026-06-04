En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 4 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 53,67 euros. El valor de apertura refleja una variación del -762,61754 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos, con un dato de -1 en crecimiento. Esto indica que hay un aumento en su valor en el mercado, lo que podría atraer más interés de los inversores.

La cotización de Litecoin muestra una evolución bajista y una rentabilidad negativa: en la última semana cayó un 11.13% y en el último año acumuló un descenso del 55.27%, reflejando una pérdida significativa de valor y un desempeño desfavorable para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 44.62%, que es menor que la volatilidad anual del 53.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 53,7 euros.