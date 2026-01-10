La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de "irresponsable y desleal" que el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, "haya mentido a los inversores extranjeros". Fuente: Efe.

Los consejeros autonómicos del Partido Popular acudirán al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera con una exigencia central. Buscan que el Gobierno detalle con precisión la métrica y los conceptos del nuevo modelo de financiación autonómica.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo cuestiona la falta de información del plan presentado por el Ministerio de Hacienda y advierte que sin datos claros no habrá negociación de fondo.

La reunión, prevista para el miércoles, se perfila como un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y las comunidades gobernadas por el PP, que reclaman rigor, transparencia y un tratamiento equitativo para todos los territorios antes de avanzar hacia una reforma del sistema.

El partido sostiene que la financiación autonómica implica decisiones directas sobre el dinero de los ciudadanos y, por ese motivo, rechaza cualquier planteo que no cuente con respaldo técnico y cifras verificables. Desde esa posición, anticipa que se sentará a escuchar, aunque sin convalidar propuestas incompletas.

Además, los populares insisten en que no se puede negociar primero con una comunidad concreta para luego extender ese acuerdo al resto, ya que, a su entender, ese método rompe el principio de igualdad entre españoles.

¿Por qué el PP cuestiona el modelo presentado por Hacienda?

Desde el Partido Popular aseguran que la propuesta presentada por la vicepresidenta María Jesús Montero carece de elementos básicos para una discusión seria.

La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero en el pleno del Congreso. Fuente: EFE Chema Moya

Según sus dirigentes, el documento recibido se limita a cuatro folios descriptivos con una tabla sintética que no explica el origen ni la justificación de los recursos asignados.

El malestar se profundiza por lo que consideran datos distorsionados y una ausencia total de métricas objetivas. Para el PP, el esquema se reduce a una simple comparación entre ganadores y perdedores, sin criterios claros que sustenten el reparto propuesto.

En ese contexto, la formación advierte que un acuerdo construido sobre esas bases no puede derivar en un sistema justo ni sostenible. A su juicio, la falta de coherencia en los resultados anticipa desequilibrios futuros y conflictos entre comunidades.

¿Cuál es la propuesta alternativa del Partido Popular?

El PP llega al CPFF con un documento consensuado en septiembre de 2024 durante una cumbre de presidentes autonómicos del partido.

Allí se estableció que cualquier reforma debe acordarse en el marco multilateral del Consejo y no a partir de cesiones bilaterales que, según denuncian, buscan satisfacer demandas independentistas.

La propuesta plantea ampliar el volumen total de recursos del sistema, bajo el argumento de que todas las comunidades enfrentan un aumento sostenido del costo de los servicios públicos.

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, presenta la lista de candidatos del PP Teruel. Fuente: EFE Antonio García

La sanidad, que absorbe más del 40% de los presupuestos autonómicos, ocupa un lugar central y requiere, para el PP, un tratamiento específico en el nuevo modelo.

El documento también reclama saldar la deuda histórica del Estado con la dependencia, crear un fondo transitorio contra la infrafinanciación y establecer un fondo de nivelación financiado por el Estado hasta la renovación definitiva del sistema.

A esto se suma el pedido de blindar la autonomía fiscal de las comunidades y garantizar que ninguna quede fuera del régimen común ni se fragmente la Agencia Tributaria.