Las comunidades autónomas avanzan con los presupuestos 2026 en un contexto político dispar. Algunas regiones ya confirmaron sus cuentas para el próximo año. Otras iniciarán 2026 con presupuestos prorrogados.

Las cifras oficiales muestran incrementos relevantes y prioridades claras en sanidad, educación y políticas sociales. Los datos surgen de proyectos aprobados en los parlamentos autonómicos durante diciembre.

Estas decisiones marcan el rumbo económico regional y permiten identificar qué comunidades autónomas confirmaron presupuestos para 2026.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Comunidad de Madrid: presupuestos 2026 por 30.663 millones

La Asamblea de Madrid aprobó los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 gracias a la mayoría absoluta del PP. Las cuentas ascienden a 30.663 millones de euros, un 6,98% más que el ejercicio vigente.

Según el Gobierno regional, se trata del presupuesto “más alto de la historia ” de la Comunidad de Madrid. Las partidas con mayor incremento son Sanidad, Educación y políticas sociales.

El texto oficial detalla aumentos de Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9). También incluye inversiones estratégicas.

Las cuentas contemplan la ampliación de la línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud. Además, prevén “el inicio de las obras de la primera residencia del mundo para pacientes de ELA”.

Navarra confirma presupuestos 2026 por décimo primer año consecutivo

Navarra contará con presupuestos 2026 pese a gobernar en minoría. El Parlamento foral aprobó unas cuentas por 6741,5 millones de euros.

El proyecto recibió el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, con la abstención pactada de EH Bildu. La oposición votó en contra del texto.

Tras la aprobación, la presidenta María Chivite afirmó que Navarra es “un baluarte de estabilidad” y “un referente de normalidad democrática”.

La dirigente advirtió que “ocho comunidades autónomas van a comenzar en el año 2026 con presupuestos prorrogados”, lo que marca una diferencia clara con Navarra.

Andalucía aprueba las últimas cuentas de la legislatura

El Parlamento andaluz aprobó los presupuestos de Andalucía para 2026 con el único apoyo del PP. El monto total asciende a 51.597 millones de euros, un 5,6 % más.

Sanidad, dependencia y vivienda concentran dos de cada tres euros del presupuesto. La sanidad recibirá 16.365 millones, más de mil millones adicionales.

El texto prevé la incorporación de 4371 nuevos profesionales de la salud y un programa de refuerzo inversor sanitario.

En educación se destinan 11.186 millones, con la incorporación de 3459 nuevos docentes y la ampliación de la Formación Profesional.

Castilla-La Mancha confirma presupuestos 2026 con mayoría absoluta

Las Cortes regionales aprobaron los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 con la mayoría absoluta del PSOE. El total asciende a 12.903 millones de euros.

El gasto social representa el 72% del gasto no financiero, con 4058 millones para Sanidad, 2487 millones para Educación y 1010 millones para Servicios Sociales.

El presupuesto destina 2116 millones a combatir la despoblación y 1560 millones a operaciones de capital.

El consejero Juan Alfonso Ruiz Molina destacó que el presupuesto se elaboró en un contexto económico “muy positivo” y de “estabilidad política e institucional”.

Asturias fija el mayor presupuesto de su historia para 2026

El Principado de Asturias fijó sus presupuestos 2026 en 6993 millones de euros, el mayor monto histórico. El proyecto superó el debate de totalidad.

Las enmiendas de totalidad del PP, Vox y Foro fueron rechazadas. El Gobierno sumó apoyos suficientes para avanzar hacia la aprobación definitiva.

El consejero Guillermo Peláez valoró el “diálogo constructivo” que permitió “enriquecer el presupuesto”.

Las cuentas incluyen gratuidad universitaria, contratación de más de 300 sanitarios y docentes y diez millones más para prevención de incendios.