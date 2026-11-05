Los electores podrán tachar el nombre de Óscar Puente de la papeleta y su voto seguirá contando.

La Junta Electoral de Valladolid ha ordenado que las mesas electorales consideren “válidas” las papeletas del PSOE en las que aparezca tachado el nombre del exministro de Transportes Óscar Puente, ya que no es legalmente posible modificarlas tras su renuncia a encabezar la candidatura.

El político anunció este martes su dimisión como ministro y su renuncia a ser candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre, tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que dejó 69 muertos.

Su nombre seguirá figurando en las papeletas porque las listas ya habían sido proclamadas oficialmente.

La Junta rechaza retirar a Puente de las papeletas

En una resolución a la que ha tenido acceso la agencia EFE, la Junta Electoral desestima la petición que el PSOE presentó el miércoles para eliminar el nombre del exministro antes de imprimir las papeletas.

El partido buscaba evitar confusiones entre los votantes y dejar clara la nueva composición de la lista, ahora encabezada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en la papeleta seguirá apareciendo como número dos.

La Junta ha aplicado la doctrina general de “inmodificabilidad de las papeletas” una vez que los candidatos han sido proclamados y publicados en el BOE, y ha citado precedentes de 1986 y 1996.

La Junta Electoral de Valladolid ordenó a las mesas dar por válidas las papeletas con tachaduras sobre el nombre del exministro. Shutterstock

Las tachaduras no anularán el voto

No obstante, ante la posibilidad planteada por el PSOE de que algunos votantes tachen de buena fe el nombre de Puente, la Junta ha ordenado que las mesas den por válidas las papeletas con tachaduras sobre el nombre del candidato que ha renunciado.

La resolución justifica esta decisión en que esa tachadura busca “adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura en el momento de la votación, resultando en todo caso incuestionable el sentido del voto”.

El PSOE hará “toda la pedagogía del mundo”

Fuentes del PSOE de Castilla y León han reconocido a EFE que ya sabían que, una vez proclamadas las candidaturas, sería difícil cambiar las papeletas.

Aun así, consideran un “mal menor” que las tachaduras no invaliden el voto y han adelantado que harán “toda la pedagogía del mundo” para que esta situación no perjudique a la candidatura socialista en Valladolid.

Óscar Puente dimitió tras el accidente de Urda

El origen de esta situación está en la renuncia de Puente, que anunció el martes durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. El exministro aseguró que tomó la decisión en cuanto conoció el accidente, ocurrido el pasado miércoles cuando un AVE de Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla embistió por detrás a un tren de Iryo detenido en la vía.

Óscar Puente renunció como ministro y candidato tras el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos. Fuente: EFE J.J.Guillen

El choque provocó la caída de varios vagones por un terraplén y dejó 69 muertos y un centenar de heridos.

Puente defendió que su dimisión era una cuestión “de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” y afirmó que no podía seguir en el cargo “con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, en referencia también al de Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertes.

Una salida reclamada por la oposición

La dimisión llegó tras días de presión. PP, Vox y PNV habían exigido la salida del ministro, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, también le había pedido que dimitiera, “desde el respeto y la lealtad”, una vez diera todas las explicaciones.

Antes de anunciar su renuncia, Puente había presentado tras el Consejo de Ministros una línea de ayudas de 30 millones de euros para las víctimas y sus familias, además de una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad y el refuerzo de los centros de control y las plantillas en la alta velocidad.