UGT y CCOO reclaman una subida del 7 % del salario mínimo para 2027, con el objetivo de superar los 1.300 euros brutos mensuales.

El salario mínimo interprofesional (SMI) podría superar los 1300 euros mensuales en 2027 si prospera la propuesta de subida que han presentado los sindicatos UGT y CCOO. Ambas organizaciones reclaman al Gobierno un incremento de al menos el 7% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La propuesta, anunciada este martes 13 de octubre, elevaría el SMI desde los actuales 1221 euros brutos mensuales hasta aproximadamente 1306 euros en 14 pagas. Sin embargo, el aumento todavía no está aprobado y deberá abordarse en el próximo proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Trabajo.

La reivindicación también formará parte de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, mientras el Ejecutivo espera recibir el informe de los expertos que servirá de referencia para revisar el salario mínimo del próximo año.

El Gobierno prepara la negociación del salario mínimo para 2027, mientras los sindicatos incluyen su aumento entre las reivindicaciones de la huelga del 11 de noviembre. Shutterstock

La propuesta de UGT y CCOO: subir el salario mínimo un 7%

La propuesta de UGT y CCOO plantea una subida mínima del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027. De aplicarse ese porcentaje sobre la cuantía actual, el SMI pasaría de 1221 euros a unos 1306 euros brutos mensuales en 14 pagas, según las cifras comunicadas por los sindicatos.

La diferencia sería de aproximadamente 85 euros brutos más al mes en cada una de las 14 pagas, lo que supondría alrededor de 1.196 euros brutos adicionales al año.

Así quedarían las cantidades aproximadas, si se aplicase exactamente el aumento del 7%:

Concepto SMI 2026 Propuesta 2027 Subida 3,1 % 7 % Mensual en 14 pagas 1221€ 1306,47€ Mensual en 12 pagas 1424,50€ 1524,22€ Total bruto anual 17.094€ 18.290,58€

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha justificado la petición por la evolución de los precios y la necesidad de que los salarios más bajos recuperen capacidad de compra.

“Teniendo en cuenta el desfase entre la subida aplicada en febrero de este año y el IPC, estamos hablando de una diferencia de en torno al 2%. Por tanto, creemos que la subida del SMI para 2027 debe alcanzar, como mínimo, el 7%”, ha dicho Álvarez.

¿Qué han dicho UGT y CCOO sobre la subida del SMI?

Los dos principales sindicatos españoles coinciden en que la próxima actualización del salario mínimo debe superar ampliamente el incremento del 3,1% aprobado para 2026. Su objetivo es compensar el efecto de la inflación sobre los ingresos de quienes cobran las remuneraciones más bajas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha respaldado públicamente la propuesta durante una rueda de prensa conjunta con UGT.

“El salario mínimo interprofesional tiene que subir próximamente al menos un 7%, para situarse por encima de los 1300 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a más de 1500 euros al mes si lo calculamos en 12 pagas”, ha añadido el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Ambos dirigentes han explicado que la subida del salario mínimo será una de las reivindicaciones de la huelga general del 11 de noviembre. Además, Sordo ha recordado el compromiso del Gobierno de legislar para impedir que los incrementos del SMI puedan absorberse o compensarse mediante determinados pluses y complementos salariales.

¿Cuándo se aprobará el nuevo salario mínimo para 2027?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la aprobación del SMI de 2027. El Ministerio de Trabajo se encuentra en una fase preparatoria y espera disponer de un informe técnico antes de iniciar las negociaciones con los agentes sociales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado al comité de expertos que entregue su propuesta a finales de octubre o principios de noviembre. El documento deberá contemplar un incremento que permita evitar la pérdida de poder adquisitivo.

El nuevo SMI podría alcanzar los 1.306 euros en 14 pagas o superar los 1.500 euros mensuales si se distribuye en 12 pagas. EFE

Una vez recibido ese informe, Trabajo tiene previsto abrir la mesa de diálogo social con representantes de la patronal y los sindicatos. La intención del Ministerio es acelerar el procedimiento para dejar preparada la revisión del salario mínimo lo antes posible.

El calendario político también influye en el debate, debido a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, según la información facilitada por EFE. Ante esta circunstancia, Díaz ha defendido que la actividad económica y laboral “no se detiene por un proceso electoral”.

¿Cuál es el salario mínimo vigente en España en 2026?

Actualmente, el salario mínimo interprofesional en España está fijado en 1221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos anuales.

Esta cuantía fue establecida mediante el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2026. La actualización representó una subida del 3,1% respecto al ejercicio anterior.

En el caso de los trabajadores que reciben las pagas extraordinarias prorrateadas, la referencia mensual asciende a 1424,50 euros brutos en 12 mensualidades.

La propuesta sindical para 2027 superaría estas cifras, pero su aplicación dependerá de la decisión final del Gobierno. Hasta que se apruebe una nueva cuantía, el SMI vigente continúa siendo el establecido para 2026.