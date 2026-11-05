La AEMET ha activado el aviso naranja por precipitaciones intensas en la Región de Murcia, imagen ilustrativa.

La llegada de un sistema de bajas presiones al Mediterráneo mantendrá la inestabilidad meteorológica en varias regiones de España este jueves 5 de noviembre, con previsiones de lluvias intensas, tormentas y posibles acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las precipitaciones afectarán principalmente al tercio este peninsular y Baleares, donde algunos chubascos podrían alcanzar una intensidad fuerte o localmente muy fuerte. Ante este escenario, Murcia estará bajo aviso naranja, mientras que la Comunidad Valenciana y Baleares tendrán avisos amarillos.

En el resto de la Península, el tiempo tenderá a estabilizarse, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, persistirán las nieblas matinales en varias regiones, las heladas en zonas montañosas y la posibilidad de nevadas en los Pirineos.

Dónde habrá alerta naranja por lluvias y tormentas este jueves

La AEMET ha activado el aviso naranja por precipitaciones intensas en la Región de Murcia, donde se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en doce horas. Los chubascos podrían ser localmente muy fuertes en las zonas costeras.

La AEMET ha activado el aviso naranja por precipitaciones intensas en la Región de Murcia. Imagen ilustrativa de lluvias en España. Fuente: EFE Marta Pérez

Por su parte, la Comunidad Valenciana y Baleares estarán bajo aviso amarillo ante la posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas. En el litoral sur de Alicante se esperan chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte, mientras que en el archipiélago balear las lluvias podrán estar acompañadas de actividad tormentosa.

En Cataluña, las precipitaciones afectarán especialmente al litoral de Tarragona, donde no se descartan tormentas localmente fuertes. Aragón también registrará lluvias, principalmente en su mitad oriental, aunque tenderán a remitir a lo largo de la jornada.

Qué temperaturas se esperan en España este jueves 5 de noviembre

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en buena parte del territorio, aunque las máximas aumentarán en las vertientes mediterránea y cantábrica y en la meseta norte. Los ascensos podrían ser localmente notables en zonas del interior de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las mínimas, se esperan aumentos en el entorno de los sistemas Central e Ibérico, el valle medio y bajo del Ebro y la meseta sur. Por el contrario, descenderán en sectores de la meseta norte, el litoral gallego y el extremo sureste peninsular.

Una mujer camina con su paraguas. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Mariscal

El frío continuará presente en las zonas montañosas, con heladas débiles en la mitad norte y en la meseta norte, más intensas en los Pirineos. Además, la cota de nieve se situará aproximadamente entre los 1.600 y 1.900 metros en el Pirineo, según las zonas.

Por último, se esperan bancos de niebla matinales en Galicia, Castilla y León, Madrid y otras regiones del interior. En el norte gallego podrían ser densos y persistentes, mientras que en Canarias predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones dispersas.