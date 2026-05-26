Oficial | Hacienda confirma que el dinero en cuentas bancarias podrá ser embargado si supera el salario mínimo

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) estableció un nuevo criterio que cambia la forma en la que Hacienda podrá actuar sobre el dinero acumulado en cuentas bancarias de personas con deudas pendientes.

La resolución señala que el salario mínimo interprofesional (SMI) seguirá siendo inembargable, pero únicamente respecto de la parte protegida por ley. Todo ingreso que supere ese límite podrá quedar sujeto a embargo si permanece depositado en una cuenta bancaria.

Esto significa que Hacienda podrá retener parte del dinero acumulado cuando proceda de salarios, pensiones o ayudas que excedan el SMI . El criterio busca aclarar cómo deben actuar los órganos de recaudación en estos casos.

Según el TEAC, si queda demostrado que el saldo de la cuenta procede de cantidades embargables, “la totalidad de dicho saldo será embargable”.

Oficial | Hacienda confirma que el dinero en cuentas bancarias podrá ser embargado si supera el salario mínimo

Qué ingresos podrán ser embargados por Hacienda en España

La resolución afecta a contribuyentes cuyos ingresos superen el SMI. El nuevo criterio incluye no solo sueldos, sino también pensiones y determinadas ayudas familiares.

Hasta ahora, muchas interpretaciones consideraban que el dinero ingresado en la cuenta mantenía automáticamente la protección del SMI. Sin embargo, el TEAC aclara que esa protección no se aplica de forma ilimitada cuando el saldo acumulado supera las cantidades inembargables.

En los casos donde Hacienda pueda comprobar que el dinero procede de ingresos superiores al SMI, podrá practicar el embargo sobre la parte considerada embargable según la normativa vigente.

Además, si no es posible identificar exactamente el origen del dinero acumulado, se aplicará un criterio específico: se entenderá que el titular gastó primero la parte protegida e inembargable del salario y que el resto del saldo podrá quedar sujeto a embargo.

Cuánto dinero puede retener Hacienda según el salario mínimo

La normativa española establece distintos porcentajes de embargo en función de cuánto excedan los ingresos el salario mínimo interprofesional.

El dinero equivalente al SMI permanece protegido. Sin embargo, a partir de ese límite comienzan a aplicarse porcentajes progresivos de embargo.

La resolución recuerda que el embargo puede ir desde el 30 % para cantidades equivalentes al doble del SMI hasta alcanzar el 90 % cuando los ingresos superan más de cinco veces el salario mínimo.

De esta forma, Hacienda podrá intervenir sobre parte del dinero acumulado en la cuenta bancaria si considera que procede de cantidades legalmente embargables.

El debate sobre el SMI vuelve a crecer tras la decisión del TEAC

La resolución del TEAC coincide con un nuevo debate sobre la evolución del salario mínimo interprofesional en España. CCOO y UGT reclamaron al Gobierno una revisión semestral del SMI al considerar que muchos trabajadores están perdiendo poder adquisitivo por el impacto de la inflación.

Los sindicatos recordaron que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1%, mientras que la inflación ya alcanzó el 3,2%. Por ello, pidieron estudiar la actualización prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, ambas organizaciones reclamaron mantener las ayudas energéticas, ampliar medidas de protección económica y estudiar nuevas ayudas para personas con menores ingresos.el combustible y la función pública.