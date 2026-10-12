Transportistas, taxistas y empresas del sector podrán acceder a distintas ayudas económicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el BOE.

El Gobierno de España ha prorrogado las ayudas al transporte por carretera hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de aliviar los costes del combustible que soportan los profesionales del sector.

La medida está recogida en el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de septiembre y en vigor desde el 1 de octubre.

La normativa mantiene una ayuda extraordinaria vinculada al gasóleo profesional, con importes que pueden llegar a 19 céntimos por litro en diciembre, aunque la cuantía dependerá del mes y de la evolución de los precios. Además, establece una línea de ayudas directas para determinados transportistas que no pueden acogerse a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Estas subvenciones no deben confundirse con los descuentos de los abonos de transporte público destinados a viajeros. Se trata de medidas económicas dirigidas a profesionales y empresas del transporte que cumplan las condiciones previstas en la legislación.

El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las ayudas al gasóleo profesional para aliviar los costes del combustible en el transporte por carretera. Shutterstock

¿Quiénes pueden beneficiarse de las ayudas al transporte hasta diciembre de 2026?

El artículo 28 del Real Decreto-ley 25/2026 establece que la prórroga de la ayuda al gasóleo profesional está destinada a los titulares de vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, conforme al artículo 52 bis de la Ley 38/1992.

Entre los vehículos contemplados por este régimen se encuentran determinadas categorías de transporte profesional de mercancías y viajeros, siempre que cumplan los requisitos legales de autorización, características del vehículo y utilización del combustible.

La normativa también contempla otra modalidad para autónomos y empresas legalmente constituidas en España que no puedan beneficiarse de esa devolución respecto de determinados vehículos. Entre los posibles destinatarios figuran:

Transportistas de mercancías por carretera con vehículos autorizados.

Titulares de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC) incluidos en las categorías previstas.

Empresas de transporte de viajeros en autobús.

Titulares de ambulancias y determinados vehículos de transporte sanitario.

Titulares de autobuses urbanos y taxis adaptados que cumplan las condiciones establecidas.

No todos los conductores profesionales tienen derecho automáticamente a estas ayudas. El tipo de vehículo, su combustible, las autorizaciones administrativas y la inscripción en los registros correspondientes determinan el acceso a cada modalidad.

¿Cuánto dinero recibirán los transportistas en octubre, noviembre y diciembre?

El artículo 28 establece diferentes cuantías por litro para los profesionales que tienen derecho a la ayuda vinculada al gasóleo profesional.

Mes de 2026 Ayuda prevista por litro Octubre 0,05 € (5 céntimos) Noviembre 0,12 € (12 céntimos), con posible reducción a 0,05 € Diciembre 0,19 € (19 céntimos), con posible reducción a 0,12 € o 0,05 €

Por ejemplo, un transportista que consuma 3000 litros de gasóleo elegible durante octubre podría generar una ayuda de 150 euros. Para el mismo volumen de combustible, la compensación sería de 360 euros en noviembre y 570 euros en diciembre si se aplicaran los importes ordinarios previstos.

Estas cifras son ejemplos de cálculo y no representan pagos garantizados. El importe efectivo dependerá del combustible suministrado, de los requisitos del beneficiario y de las condiciones fiscales aplicables durante cada mes.

Además, la norma contempla cambios en los tipos impositivos sobre los hidrocarburos. Por ese motivo, los importes más elevados de noviembre y diciembre no deben interpretarse como cantidades definitivas para todos los beneficiarios.

Ayudas directas al transporte: qué profesionales pueden cobrar hasta 1800 euros por vehículo

Además de la compensación por litro de gasóleo, el Real Decreto-ley 25/2026 establece una ayuda directa para determinados profesionales del transporte que no pueden acogerse a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos.

En este caso, la cuantía depende del tipo de vehículo y del combustible utilizado, no del número de litros repostados. El artículo 30 contempla diferentes importes, con una ayuda que puede alcanzar los 1.800 euros por vehículo en determinadas categorías.

Entre las cantidades previstas figuran las siguientes:

Tipo de vehículo Ayuda prevista Camión pesado de 7,5 toneladas o más, con GLP, GNC o GNL 1800€ Camión de menos de 7,5 toneladas (MDPE) 399€ Furgoneta de mercancías (MDLE) 180€ Ambulancia (VSE) 180€ Taxi de gasolina 120€ VTC de gasolina o gasóleo 120€ Autobús (VDE) con GLP, GNC o GNL 975€ Autobús urbano con GLP, GNC o GNL 975€

¿Cómo solicitar las ayudas al transporte de octubre a diciembre de 2026?

El procedimiento depende de la modalidad a la que tenga derecho el profesional.

Las ayudas al transporte contemplan compensaciones por litro de combustible y subvenciones directas por vehículo, con importes que varían según la actividad y el tipo de transporte. Shutterstock

Para la ayuda vinculada al gasóleo profesional, la normativa mantiene el procedimiento de devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. Cuando el combustible se adquiera en una estación de servicio, su pago deberá efectuarse mediante una tarjeta de gasóleo profesional autorizada.

El uso de esta tarjeta tiene la consideración de solicitud de ayuda. En el caso de suministros realizados en instalaciones de consumo propio, deberán cumplirse las obligaciones específicas de registro y comunicación establecidas en la normativa.

Para las ayudas directas por vehículo del artículo 30, el calendario es diferente:

Inicio - 1 nov. 2026 - Apertura del plazo

Comienza el periodo de presentación electrónica de solicitudes para las ayudas directas por vehículo.

Pagos - 1 dic. 2026 - Primeros pagos previstos

La Administración podrá comenzar a efectuar transferencias a partir de esta fecha.

Cierre - 31 dic. 2026 - Último día para solicitar

Finaliza el plazo establecido para presentar las solicitudes de la ayuda directa por vehículo.

Los interesados deberán tramitar la solicitud en la sede electrónica de la Administración tributaria competente e indicar una cuenta bancaria para recibir el pago. Los beneficiarios con domicilio fiscal en territorio común realizarán el trámite ante la Agencia Tributaria, mientras que en País Vasco y Navarra corresponderá a las respectivas administraciones forales.