Una mano coloca una moneda sobre una planta que crece junto a pilas de monedas, en una imagen que representa el ahorro.

Un depósito a plazo fijo permite inmovilizar un dinero durante un tiempo pactado a cambio de un interés conocido desde el primer día. Con 1000 euros, la diferencia entre dejarlos tres, seis o doce meses se mide en unas pocas decenas de euros brutos, y el cálculo se apoya en dos datos que publica cada oferta: el TIN y la TAE.

Antes de comparar conviene tener en cuenta una condición previa. Muchas de las ofertas más visibles exigen un importe mínimo superior a 1000 euros o la apertura de una cuenta asociada, de modo que no todas están al alcance de un ahorrador con esa cifra. El Banco de España ofrece un simulador de depósitos que calcula los intereses brutos y la TAE a partir del capital, la duración y el tipo de interés.

Qué es el TIN, qué es la TAE y cómo se calculan los intereses de un depósito

El TIN o tipo de interés nominal es el porcentaje anual que se aplica al capital, sin contar cuándo se pagan los intereses ni los gastos del producto. La TAE o tasa anual equivalente incorpora esos factores y sirve para comparar depósitos entre sí, según indica el Banco de España. Por eso dos depósitos con el mismo TIN pueden tener una TAE distinta.

Para un depósito que paga los intereses al vencimiento, los intereses brutos se obtienen multiplicando el capital por el TIN y por los días del plazo, y dividiendo entre 365. Es el método que aplica, por ejemplo, Singular Bank en la documentación precontractual de sus depósitos. Con un TIN del 2,5256 %, 1000 euros a 90 días producen 6,23 euros brutos, y sobre esa cantidad el banco practica la retención fiscal a cuenta del IRPF.

Una persona cuenta billetes de euro. A 12 meses, 1000 euros pueden rendir entre 21,10 y 35,10 euros brutos según la oferta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto se obtiene con 1000 euros a 3, 6 y 12 meses en ofertas concretas

A 12 meses hay dos ofertas que admiten 1000 euros. HoistSpar, entidad de origen sueco, anuncia una TAE del 3,51 % desde 1 euro, lo que equivale a unos 35,10 euros brutos al cabo de un año. bunq anuncia una TAE del 2,11 % con un mínimo de 1000 euros, es decir, 21,10 euros brutos. En ambos casos conviene leer las condiciones de retirada anticipada antes de contratar.

A tres y seis meses el panorama cambia. Singular Bank publica depósitos con un TIN del 2,5256 % a 3 meses y del 2,5259 % a 6 meses, ambos con una TAE del 2,55 %, pero pide un mínimo de 6000 euros por depósito. Aplicando esos tipos a 1000 euros resultarían 6,23 euros a 3 meses y 12,46 euros a 6 meses, cifras orientativas que no corresponden a ninguna oferta contratable con ese importe.

Qué revisar antes de contratar un depósito

Un depósito en una entidad española está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por depositante y entidad, y las entidades extranjeras se rigen por el sistema de garantía de su país de origen, algo que conviene comprobar en el contrato. También hay que mirar si el producto obliga a abrir una cuenta, si admite la cancelación antes del vencimiento y con qué penalización, y si la oferta tiene fecha límite. Las cifras de esta nota corresponden a las condiciones publicadas a 10 de octubre de 2026 y pueden cambiar.