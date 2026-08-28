Sacudida en los bancos: las familias reducen sus depósitos en 4700 millones de euros en solo un mes (foto: ChatGPT)

Las familias de España retiraron alrededor de 4700 millones de euros de sus depósitos bancarios durante julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones y el aumento de los gastos propios del verano. Aun así, el dinero que mantienen en los bancos continúa por encima de los niveles registrados hace un año.

Según los datos publicados este viernes por el Banco de España, los hogares tenían depositados a cierre de julio 1,109 billones de euros, después de reducir sus fondos un 0,42% respecto de junio. El organismo publicó este 28 de agosto las estadísticas correspondientes a los depósitos de julio de 2026.

En términos interanuales, sin embargo, la situación es diferente. El saldo de los depósitos de las familias aumentó un 3,85% respecto de julio de 2025, lo que supone aproximadamente 41.100 millones de euros adicionales.

Según informó EFE, este crecimiento respecto del año anterior se relaciona, entre otros factores, con la mejora de la remuneración que las entidades financieras han ofrecido por determinados depósitos.

¿Por qué las familias retiraron 4700 millones de euros de los bancos?

La caída mensual de los depósitos de los hogares coincide con uno de los momentos del año en los que tradicionalmente aumenta el consumo de las familias. Viajes, alojamiento, restauración y actividades vinculadas a las vacaciones pueden incrementar el gasto durante los meses de verano.

Así, entre junio y julio, el dinero depositado por los hogares en las entidades financieras disminuyó alrededor de 4700 millones de euros, aunque este movimiento representa apenas un 0,42% del saldo total acumulado.

La evolución no implica tampoco que las familias estén abandonando el ahorro bancario. Al comparar los datos con julio del año pasado, los hogares conservan 41.100 millones de euros más en depósitos, lo que refleja un crecimiento del 3,85%.

Durante los años posteriores a la pandemia, los depósitos bancarios habían registrado una evolución especialmente elevada. Los hogares incrementaron su ahorro en un escenario marcado inicialmente por una mayor incertidumbre y prudencia en el consumo, hasta superar el billón de euros, una barrera que se mantiene desde finales de 2022.

¿Cuánto dinero tienen actualmente las familias en los bancos?

A cierre de julio, los hogares acumulaban 1,109 billones de euros en depósitos bancarios, una cifra que sigue situándose por encima del billón pese al descenso registrado durante el último mes.

Los depósitos forman parte de los principales activos financieros de los hogares y permiten observar cómo evoluciona su comportamiento entre ahorro y consumo. El Banco de España incluye estos datos dentro de sus estadísticas periódicas sobre instituciones financieras.

De hecho, los últimos datos trimestrales del organismo muestran que la posición financiera de las familias se mantiene relativamente sólida. La riqueza financiera neta de los hogares alcanzó el 155,3% del PIB durante el primer trimestre de 2026.

Sacudida en los bancos: las familias reducen sus depósitos en 4700 millones de euros en solo un mes (foto: ChatGPT)

Las empresas también retiraron dinero de sus depósitos en julio

La disminución no se limitó a los hogares. Las empresas españolas también redujeron durante julio el dinero que mantenían depositado en las entidades financieras.

En concreto, sus depósitos descendieron un 3,94% respecto de junio, lo que equivale a aproximadamente 14.800 millones de euros menos en un solo mes. De esta forma, el saldo empresarial se situó en unos 360.800 millones de euros.

Sin embargo, al igual que ocurre con las familias, la comparación anual continúa siendo positiva. Frente a julio de 2025, las empresas mantenían 26.500 millones de euros más depositados, lo que representa un incremento del 7,93%.