Las hipotecas vuelven a crecer y alcanzan su cifra más alta en 16 años: cuánto se pide de media. (Fuente: Shutterstock)

El mercado hipotecario español recuperó el crecimiento en junio después de la leve caída registrada en mayo. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 10,8% interanual, hasta alcanzar las 45.907 operaciones, la cifra más alta para un mes de junio desde 2010, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El importe medio también marcó un nuevo máximo histórico. Los compradores solicitaron una media de 178.365 euros por hipoteca, un 6% más que en junio de 2025 y la cifra más elevada desde que existen registros. En el acumulado de los seis primeros meses de 2026, el número de hipotecas creció un 7%, mientras que el importe medio aumentó un 9,8%.

El importe medio de las hipotecas marca un nuevo récord

El importe medio de las hipotecas sobre viviendas alcanzó en junio los 178.365 euros, superando el anterior máximo registrado en mayo. El dato supone un incremento interanual del 6% y refleja el mayor volumen de financiación necesario para acceder a una vivienda.

El crecimiento del importe medio está relacionado, según los expertos del sector, con el encarecimiento de la vivienda y con la necesidad de los compradores de recurrir a una mayor financiación.

El director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, considera que el repunte de junio confirma que la demanda de financiación para comprar vivienda continúa siendo fuerte. Además, descarta que los tipos hipotecarios puedan regresar a los niveles extraordinariamente bajos de años anteriores, aunque señala que su estabilización está ayudando a mantener la actividad.

Por su parte, el director general de Idealista/Hipotecas, Juan Villén, explica que el aumento de las hipotecas frente a la ralentización de las compraventas responde a que cada vez hay más personas que necesitan financiación para poder acceder a una vivienda.

Las hipotecas vuelven a crecer y alcanzan su cifra más alta en 16 años. (Fuente: Shutterstock).

Tipo fijo o variable: así quedan las hipotecas firmadas en junio

El tipo de interés medio de las hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,96 % en junio, por debajo del 2,98 % registrado en mayo. El plazo medio de amortización se mantuvo en 25 años.

La mayoría de los nuevos préstamos continuaron contratándose a tipo fijo. En concreto, el 61,7 % de las hipotecas firmadas en junio fueron a tipo fijo, mientras que el 38,3 % se suscribieron a tipo variable. Con este resultado, las hipotecas fijas acumulan ya diez meses consecutivos por encima del 60 %.

El tipo de interés medio al inicio de la operación fue del 3,07 % para las hipotecas variables y del 2,89 % para las de tipo fijo.

Además, el número de hipotecas sobre viviendas que experimentaron cambios en sus condiciones y fueron inscritas en los registros de la propiedad cayó un 19,1 % interanual en junio. Las novaciones, es decir, las modificaciones realizadas con la misma entidad financiera, bajaron un 25,3 %, mientras que las subrogaciones al acreedor disminuyeron un 15,4 % y las realizadas al deudor, un 8,4 %.

De las 10.261 hipotecas que modificaron sus condiciones, el 83,1 % correspondió a cambios en los tipos de interés.

Las hipotecas vuelven a crecer y alcanzan su cifra más alta en 16 años. (Fuente: Shutterstock).

Los expertos anticipan qué pasará con las hipotecas en los próximos meses

El consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, considera que el repunte de junio demuestra que existe una demanda real de vivienda que continúa activa y que responde cuando encuentra oportunidades de financiación.

Gulias prevé para los próximos meses un escenario de estabilidad y considera que factores como el empleo sólido, la demanda de vivienda embalsada y la competencia entre las entidades financieras pueden sostener la actividad hipotecaria durante el segundo semestre.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos explica que los datos de junio todavía no recogen plenamente el cambio de las condiciones monetarias y financieras de los últimos meses, por lo que considera que el efecto del nuevo escenario de tipos comenzará a apreciarse próximamente. Así, Matos prevé que el mercado hipotecario se desacelere a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen completamente a las operaciones.

¿Cómo quedan las hipotecas en España?

Las comunidades donde más crecieron las hipotecas

Las mayores subidas interanuales en el número de hipotecas sobre viviendas se concentraron en tres comunidades autónomas:

Canarias: +31,4%.

Castilla-La Mancha: +23,2%.

Comunidad Valenciana: +16,1%.

Las comunidades donde más cayeron las hipotecas

En el lado contrario, tres comunidades registraron los mayores descensos interanuales durante junio: