El último trimestre de Ángel Escribano como presidente de Indra mostró un beneficio de 76 millones de euros frente a los 59 millones en mismos meses de 2025, lo que supuso un crecimiento del 28%, gracias al fuerte impulso del negocio de defensa, superando la barrera de los 20.000 millones de pedidos en cartera al alcanzar los 20.334 millones, esto es un incremento del 154% respecto a los mismos meses de 2025. En concreto, el área de Defensa contribuyó al resultado con más de 8394 millones de euros. La contribución inorgánica de Espacio, que incluye la consolidación de Hispasat e Hisdesat, aportó 2704 millones. El resto de las divisiones también fueron partes fundamentales del crecimiento de los números en los primeros tres meses del año. Los ingresos durante el trimestre se incrementaron un 15%, con todas las divisiones presentando crecimientos, hasta alcanzar la cifra de 1334 millones de euros con avances en todas las áreas de negocio. Así, Espacio aumentó un 393%, Defensa un 33% y ATM creció un 17%, mientras Movilidad y Minsait lo hicieron un punto porcentual cada uno respectivamente. Los ingresos orgánicos durante este periodo (excluyendo la contribución inorgánica de las adquisiciones y el efecto del tipo de cambio) aumentaron un 6%, con crecimientos notables en Defensa (más del 19%) y ATM (15%), así como en Movilidad con un aumento del 4% y Minsait del 2%. Por su parte, los ingresos orgánicos de Espacio descendieron un 24% en el trimestre. En el primer trimestre de 2026 aumentó un 56%, con un fuerte crecimiento en todos los negocios, destacando Movilidad, que creció un 422%, principalmente impulsada por el contrato de gestión de la red de transportes de Londres en Reino Unido que aportó 605 millones de euros del proyecto Transportfor London. A lo que se sumó el contrato de sistemas ferroviarios en Arabia Saudí con 107 millones del proyecto AVE La Meca-Medina. Por su parte, la contratación en Espacio ascendió un 87% gracias a América, por el negocio de servicios en Perú de Hispasat y por Hisdesat. ATM alcanzó un aumento del 47% con América por el contrato de radares de vigilancia con la Fuerzas Armadas en Estados Unidos. AMEA contribuyó con un contrato de fabricación de radares para el aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos y España presentando crecimientos de doble dígito. En cuanto a Defensa, creció un 43%, principalmente por la fuerte contribución del negocio de Simulación, los Programas Especiales de Modernización y el proyecto FCAS internacional. Por último, Minsait registró un aumento del 9% gracias a los crecimientos de 58% registrados por Administraciones Públicas y Sanidad, así como por Servicios Financieros, que creció un 5%. El margen Ebitda en los tres primeros meses del ejercicio se colocó en el 14,5% versus 10,7% en el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento del Ebitda en términos absolutos del 55%. “Esta mejora de márgenes se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos de las divisiones de mayor margen, Defensa y ATM, así como por la contribución inorgánica de Hispasat e Hisdesat”, afirmó la compañía en la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En cuanto al margen Operativo durante este periodo fue del 9,7% contra el 9,2% del mismo plazo en el ejercicio anterior, con un crecimiento en términos absolutos del 20%. Otros ingresos y gastos operativos (diferencia entre Margen Operativo y EBIT) ascendieron a 11 millones de euros, frente a los 12 millones en el primer trimestre del ejercicio anterior. En tanto, el margen EBIT en los tres primeros meses del año 2026 se situó en el 8,9% en comparación con el 8,2% en el mismo plazo de 2025, presentando el EBIT un crecimiento en términos absolutos del 24%. El Flujo de Caja Libre en este periodo del año fue de 1444 millones de euros versus 77 millones en el primer trimestre de 2025, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización. Así, y excluyendo el impacto neto del capital circulante de estos programas y considerando un factoring histórico constante de 187 millones de euros (el registrado en el cierre de todos los trimestres de los últimos años), el FCF de la compañía habría sido menos de 40 millones en el primer trimestre de 2026. Con respecto a la Deuda Neta, el Grupo terminó en marzo de 2026 con una posición positiva de Caja Neta de 855 millones de euros respecto a los 129 millones en marzo de 2025. La ratio de Deuda Neta/EBITDA LTM (excluyendo el impacto NIIF 16) se situó en -1,3x frente al -0,2x de entonces. La multinacional española que tras la salida de Escribano preside Ángel Simón, marcó como meta para este ejercicio unos ingresos de más de 7000 millones, cifra que se ubica por encima de su plan inicial. También prevé alcanzar un beneficio operativo de 700 millones, lo que supondrá un avance en comparación con los 517 millones con los que finalizó 2025. Mientras el flujo de caja será de unos 375 millones, cuando cerró 2025 con 364 millones.