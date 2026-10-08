Al sueldo bruto debe descontarse las cotizaciones que corresponden al trabajador y la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en caso de que corresponda.

Cobrar un salario de 1500 euros brutos al mes en España implica que posteriormente la empresa debe descontar las cotizaciones que corresponden al trabajador y la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en caso de que corresponda.

De todas formas, no existe una única cifra neta aplicable a todas las personas que cobran 1500 euros brutos. Uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es si el salario se distribuye en 12 pagas o en 14. Esto debido a que 1500 euros mensuales en 12 pagas equivalen a 18.000 euros brutos al año, mientras que representan 21.000 euros anuales en 14 pagas.

Por otro lado, es importante tener en cuenta las circunstancias personales y familiares que intervienen en el cálculo de las retenciones. Para ello, la Agencia Tributaria dispone de un servicio específico para determinar el porcentaje aplicable a los rendimientos del trabajo.

Uno de los elementos a tener en cuenta para calcular el salario neto es considerar si se divide en 12 o 14 pagas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto queda de un sueldo de 1500 euros brutos en 12 pagas

Como ejemplo orientativo, se puede considerar el caso de una persona menor de 65 años, con contrato indefinido, sin hijos ni discapacidad y en la situación familiar general , que percibe 1500 euros brutos en 12 pagas. En este caso, su salario bruto anual sería de 18.000 euros.

En 2026, las cotizaciones a cargo de un trabajador con contrato indefinido ordinario suman aproximadamente el 6,50% de la base de cotización. En una nómina de 1500 euros con las pagas extras prorrateadas, el descuento sería de unos 97,50 euros al mes.

A ello hay que añadir la retención del IRPF. En este caso, al aplicar el algoritmo de la Agencia Tributaria vigente en 2026, el tipo resultante sería del 5,07%, unos 76,05 euros al mes.

Este cálculo tiene en cuenta las cotizaciones, los 2000 euros de gastos deducibles generales, la reducción por rendimientos del trabajo y el mínimo personal.

De esta forma, el cálculo aproximado sería:

Salario bruto: 1500 euros .

Seguridad Social: -97,50 euros .

IRPF: -76,05 euros .

Salario neto: 1326,45 euros al mes.

Qué ocurre si los 1500 euros se cobran en 14 pagas

A diferencia del sueldo percibido en 12 pagas, el resultado cambia si los 1500 euros brutos corresponden a cada una de las 14 pagas. En ese caso, el salario anual asciende a 21.000 euros brutos.

Además, las pagas extraordinarias se tienen en cuenta de forma prorrateada en la base de cotización a la Seguridad Social, aunque se abonen por separado. La normativa establece que a la remuneración mensual se debe añadir la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias a efectos de calcular esa base.

Las pagas extraordinarias se tienen en cuenta de forma prorrateada en la base de cotización a la Seguridad Social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según el mismo ejemplo utilizado previamente, un salario de 21.000 euros brutos anuales implicaría en 2026 una retención de IRPF del 10,49%, aproximadamente. En las doce nóminas ordinarias, la cotización del trabajador ronda los 113,76 euros mensuales, al incluirse en la base la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.

De esta manera, una nómina ordinaria de 1500 euros quedaría aproximadamente en 1228,89 euros netos, mientras que las dos pagas extraordinarias rondarían los 1342,65 euros. En este caso, el resultado anual neto sería de alrededor de 17.432 euros.