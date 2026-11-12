La Profeco recuerda que la propina es un acto totalmente voluntario en bares y restaurantes; ningún establecimiento tiene derecho a exigirla o incluirla en tu cuenta.

Se acerca diciembre y la afluencia de negocios como restaurantes, bares, tiendas, hoteles y otros tipos de colales con atención y servicio al cliente suelen recibir ingresos extras, entregados a meseros y otros trabajadores de este tipo de lugares. Ese pago adicional se conoce como propina, pero atención: es un acto voluntario por parte del cliente y exigir como algo obligatorio está prohibido por ley.

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, recordó a toda la comunidad, tanto dueños de negocios como meseros y clientes, que la propina no es obligatoria y exigirá como algo obligatorio está prohibido en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dictada el 24 de diciembre de 1992 con su más reciente actualización al 12 de diciembre de 2025.

En esta temporada decembrina, revisa muy bien tu ticket antes de pagar. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe exigir propina obligatoria Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dice la Ley Federal de Protección al Consumidor

“Ningún establecimiento que preste un servicio puede exigir el pago de propina o establecer el monto de la misma, y las exhorta a denunciar en caso de que esto ocurra”, enfatizó la Profeco. Esto lo hace con el fin de cuidar y proteger los derechos de los clientes. Obviamente, no significa que la propina sea prohibida, lo que la ley prohíbe es que sea un acto obligado por parte del mesero o del negocio.

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios ”, reza el artículo 10 de la LFPC.

Profeco: ¿qué hacer si te obligan a pagar un extra por el servicio prestado?

Es común que las personas dejen un porcentaje de dinero a voluntad en bares, hoteles y restaurantes como forma de agradecer por el servicio brindado. Este dinero extra en efecto se suma al dinero que el empleado gana, pero la propina es siempre voluntaria y el patrón, jefe o empresa que contrata, debe garantizar el salario mínimo de base para el trabajador, sin que éste dependa de una propina.

Revisar los cargos en la cuenta

Denunciar ante la Profeco si hay una exigencia del pago de la propina

“Los establecimientos están obligados a tener a la vista sus precios con IVA incluido” , aclara la Profeco. De haber un pago camuflado de propina o exigido como parte del servicio, los clientes pueden denunciar el hecho en los canales de la Profeco: Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o al 800 468 8722, o enviar un correo electrónico a la cuenta: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Atención, porque la denuncia exige por ley que el cliente entregue datos completos y verificables como “Nombre o razón social del establecimiento, domicilio completo y la narración de los hechos que dieron lugar a la denuncia”, aclaró la Profeco.

Ningún negocio puede imponerte un monto de propina por el servicio prestado. Si detectas cobros abusivos o forzados en tu consumo, denuncia de inmediato ante Profeco. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Multas de entre $1,093.02 a $4,274,960.73 por incumplir con el artículo 10 de la LFPC

Tanto la Ley Federal de Protección al Consumidor como la Profeco hacen referencia a las denuncias de cobros obligados o exigidos por la prestación del servicio. Asimismo, en el artículo 128 de la LFPC, dictan multas económicas por infringir el artículo 10 y 10 BIS. Los montos de multa según la ley, van de $1,093.02 a $4,274,960.73.

Multas y clausura en casos graves según los artículos 128 BIS y 128 TER: si la práctica afecta a un grupo de consumidores, existe reincidencia, genera engaño o se vulneran derechos de manera reiterada, por ejemplo, un restaurante que cobra la propina automática a todos sus clientes, la multa sube de $228,266.96 hasta $6,391,474.56 pesos, y la Profeco puede ordenar la clausura total o parcial del negocio hasta por 90 días.

Y tú, ¿sueles dejar propina? El Gobierno de México reiteró que la propina no es obligatoria y tampoco establece un porcentaje a voluntad por parte del cliente. El dinero extra que el cliente, de su voluntad, quiera dejarle al trabajador, dependerá ciento por ciento de él.