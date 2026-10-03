La situación familiar, los hijos, las rentas del cónyuge y otras circunstancias personales pueden modificar el porcentaje que corresponde aplicar.

Una parte del salario de los trabajadores por cuenta ajena en España queda retenida a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Sin embargo, la retención mensual en la nómina no depende exclusivamente del salario, sino que hay factores como la situación familiar, los hijos, las rentas del cónyuge y otras circunstancias personales que también pueden ser determinantes. También, pueden influir en el porcentaje de la retención la discapacidad o determinadas pensiones y anualidades.

El procedimiento que debe seguirse para calcular la retención está establecido en el Reglamento del IRPF. A la vez, la Agencia Tributaria cuenta con un servicio de cálculo de retenciones para 2026, actualizado según las nóminas correspondientes a partir del 10 de septiembre.

Cuánto puede retener el IRPF según el sueldo

Para determinar el porcentaje de retención, primero se calcula una base a partir de las retribuciones que probablemente recibirá el trabajador durante el año, y posteriormente se aplican las reducciones y gastos correspondientes.

Además, el artículo 85 del Reglamento del IRPF establece una escala progresiva para calcular la cuota de la retención:

Hasta 12.450 euros: 19% .

Desde 12.450 euros hasta 20.200 euros: 24% .

Desde 20.200 hasta 35.200 euros: 30% .

Desde 35.200 hasta 60.000 euros: 37% .

Desde 60.000 euros hasta 300.000 euros: 45% .

A partir de 300.000 euros: 47%.

La retención del IRPF se calcula aplicando un porcentaje sobre los ingresos brutos, basado en los tramos de ingresos y las circunstancias personales del trabajador. Pexels

Sin embargo, estos porcentajes no se aplican directamente sobre el sueldo bruto en su totalidad, sino que se emplea una escala que funciona por tramos. También, al cálculo se le resta el efecto del mínimo personal y familiar.

De esta forma, el tipo de retención que aparecerá en la nómina se obtiene relacionando la cuota resultante con las retribuciones anuales previstas.

Cómo influyen los hijos y el cónyuge en la retención del IRPF

La situación familiar puede reducir la cantidad que corresponde retener. El reglamento especifica algunos límites de ingresos anuales por debajo de los cuales no hay retención. Esto varía según el número de hijos y la situación del contribuyente.

Por ejemplo, en el caso de una persona casada cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1500 euros al año, no se aplica retención si sus retribuciones no superan los 17.197 euros anuales cuando no tiene hijos. El límite aumenta hasta 18.130 euros con un hijo y 19.262 euros con dos o más.

En otros casos, los límites se establecen en 15.876 euros sin hijos, 16.342 con uno y 16.867 euros con dos o más.

El reglamento del IRPF exime de retención los salarios inferiores a ciertos umbrales de renta, los cuales se elevan en función del número de hijos y la vulnerabilidad de la situación familiar. Shutterstock

Asimismo, en el caso de los contribuyentes solteros, viudos, divorciados o separados legalmente que tengan derecho a la consideración correspondiente por sus descendientes, los límites son de 17.644 euros con un hijo, y 18.694 euros con dos o más.