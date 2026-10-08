El Ibex no detiene su caída mientras Repsol se consolida como la acción del año

Ayer miércoles, el selectivo español recibió el primer aviso serio cuando a punto estuvo de perder los 19.000 puntos.

Este año, el Ibex 35 marcó su récord histórico: el 11 de agosto llegó a los 20.213,60 puntos, dos días después, tocó su máximo intradía en los 20.356,90 puntos. Sin embargo, la preocupación volvió al parqué madrileño debido a la tendencia bajista de las últimas sesiones.

Ayer miércoles, el selectivo español recibió el primer aviso serio cuando a punto estuvo de perder los 19.000 puntos. En un momento de la jornada de hoy, esa amenaza se hizo realidad: a primera hora de la tarde el Ibex 35 descendió un 1,15%, caída que lo empujó a los 18.898,96 puntos, un nivel por debajo del que no cotizaba desde el 12 de junio, hace casi cuatro meses, como recuerda Reuters. Sin embargo, con paso de las horas, el índice comenzó a repuntar hasta situarse en los 19.050,73 puntos, al ralentizar su caída hasta un 0,36%.

A la hora de buscar a los culpables de esta debacle, los analistas coinciden en señalar a la banca, en especial a Banco Santander cuyos títulos están sufriendo una desvalorización de un 1,37% y BBVA que retrocede otro 0,64% puntos porcentuales, cuando ambas entidades comenzaron el día con bajadas superior a un 2%.

No mucho mejor es el comportamiento de Banco Sabadell (-0,75%) y Unicaja Banco (0,43%) y Bankinter con un retroceso de un 0,33%%. En cambio, CaixaBank sube un 0,63%, cuando en la mañana se dejó un 0.96%. El resto de los bancos de este grupo también suavizaron sus bajadas ya que superaban un 1%

Sin embargo, ArcelorMittal es la compañía que con más fuerza empuja hacia abajo al Ibex 35, con un descenso de un 2%, cuando a inicios de la sesión la caída alcanzó un 3,74%.

Con todo, y más allá de la siderúrgica y los bancos, aparecen en el escenario otros dos factores que están jugando en contra de la rentabilidad del selectivo. Nos referimos a la presión que ejercen sobre el mercado bursátil las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo.

Por caso, el bono español a diez años sube hasta 4,157% mientras el bono a 30 años incrementa su rentabilidad en un 4,639%.

En lo que respecta al crudo, tampoco su precio da tregua, influenciado por la preocupación por el suministro procedente de la región productora de Oriente Medio, en un contexto de aumento de los ataques a buques en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. A lo que hay que sumar el fuerte aumento del transporte por los peligros que entraña navegar por el estrecho de Ormuz. Bajo esta amenaza, los superpetroleros subieron significativamente sus tarifas.

El Ibex no detiene su caída mientras Repsol se consolida como la acción del año Shutterstock

Así, y con este telón de fondo, el petróleo Brent de referencia en Europa con entrega en diciembre sube un 4,3% hasta los 104,42 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate avanzan un 4,1% hasta los 91,89 dólares.

De ahí que no extraña que la acción de Repsol encabece las subidas de la jornada con un incremento, promediando la tarde, de un 4,05%, porcentaje que eleva en lo que va de año la retribución al accionista en un 85,93%, convirtiéndose, de este modo, en la inversión más rentable de este ejercicio.

Margen del refino en niveles récord

Mientras la inestabilidad internacional provoca la suba del petróleo, y con ello la caída de las Bolsas, el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento del crudo dispararon el margen de refino de Repsol hasta niveles récord. Al punto que la petrolera anunció recientemente que elevó un 311% este indicador en el tercer trimestre del año, hasta los 36,2 dólares por barril, frente a los 8,8 dólares del mismo periodo de 2025.

Otra consecuencia de la performance del refino fue que los analistas vieron en esta evolución un refuerzo a la expectativa de que la compañía que lidera Josu Jon Imaz decida dar el paso hacia un ambicioso programa de recompra de acciones.

Con estos números, Renta 4 espera que unos márgenes de refino y Brent, históricamente elevados, se reflejen en un resultado operativo y resultado neto ajustado que más que tripliquen las cifras del tercer trimestre de 2025.

“Con estos datos, según nuestras estimaciones, esperamos unos resultados del tercer trimestre de 2026 en línea con las estimaciones del consenso de Factset en EBIT de 3.484 millones de euros contra los 3.320 millones Factet, y algo por debajo en resultado neto ajustado de 557 millones, “según estimaciones propias”, versus 2.769 millones Factset.

Asimismo, el banco de inversión cree que estas cifras en parte deberían estar descontadas ya en el precio de Repsol, 9% por debajo de sus máximos históricos, “aunque posiblemente el consenso deberá continuar revisándose al alza ante la duración del conflicto y la fortaleza de los márgenes de refino”.

Además, sigue, la expectativa del anuncio de un nuevo e importante programa de recompra de acciones de aproximadamente 900 millones de euros, “debería mantener sostenida la acción, que, sin duda, continuará moviéndose al son de los precios del Brent y los destilados”.

Banco Sabadell también apuesta por Repsol

Los analistas de la entidad califican de muy bueno el ‘trading statement’ del tercer trimestre de Repsol, impulsado especialmente por el negocio Industrial, por lo que revisaron al alza sus previsiones para la compañía.

Banco Sabadell también apuesta por Repsol Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estos expertos ponen el foco en la fortaleza de los destilados medios, con un indicador del margen de refino de 36,2 dólares por barril en el tercer trimestre, así como en la mejora de la producción, en un contexto en el que el precio del Brent se moderó hasta los 97 dólares por barril desde los 103,8 dólares del trimestre anterior.

En cuanto a los resultados del tercer trimestre, Banco Sabadell estima un beneficio después de impuestos ajustado de unos 2.590 millones de euros, un 41% más que en el segundo trimestre y por encima de los 2.235 millones previstos por el consenso.

Por otra parte, el banco catalán cree que las proyecciones del mercado se van a revisar al alza alrededor de un 15% y eleva su precio objetivo sobre Repsol hasta los 32,53 euros por acción, desde los 25,10 euros anteriores, lo que implica un potencial de revalorización del 13%.

Jefferies confía en el comportamiento del área de negocio downstream

Jefferies considera “positiva” la actualización operativa de Repsol y subraya que confirma el comportamiento récord de su negocio de Downstream, al tiempo que apunta a nuevas revisiones al alza de las previsiones.

Así las cosas, el banco de inversión anticipa que el beneficio neto del tercer trimestre podría situarse alrededor de un 5% por encima de las actuales estimaciones de consenso, “después de que estas hayan aumentado cerca de un 27% en las últimas tres semanas”.

En concreto, Jefferies prevé un EBIT de refino de unos 2.400 millones de euros en el tercer trimestre, alrededor de 1.300 millones más que en el trimestre anterior, gracias a la fuerte captura de los elevados márgenes de refino.

Por otra parte, la agencia Dow Jones, recuerda que la sociedad estadounidense espera que la producción de Upstream crezca alrededor de un 3% trimestral y señala que Repsol destinó en el tercer trimestre unos 300 millones de euros a distribuciones vinculadas al programa de recompra de acciones, además de otros 600 millones correspondientes al pago de dividendos.