El informe de LiveCareer explica que un 72% de los encuestados cree que las pausas laborales los ayuda a mantener la concentración.

Un estudio sobre la evolución de la jornada laboral en España y Europa demostró que el modelo clásico de la jornada laboral estricta ahora es más flexible, debido a que muchas personas afirman realizar tareas personales en horas de trabajo .

A partir de una encuesta encargada por LiveCareer a Pollfish -realizada a un total de 1000 profesionales de España, Alemania, Francia e Italia- un 59% declaró que realiza tareas personales durante el horario laboral varias veces a la semana . Incluso, un 27% afirmó hacerlo todos los días.

El estudio demuestra que pausar temporalmente la jornada laboral para atender cuestiones personales es una realidad cada vez más común, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre la capacidad de atención y rendimiento.

Pausar temporalmente la jornada laboral para atender cuestiones personales es una realidad cada vez más común. Magnific

Casi 6 de cada 10 profesionales realizan tareas personales en el trabajo

El informe concluyó que casi tres cuartas partes de los encuestados (72%) cree que los descansos breves durante la jornada laboral les ayudan a ser más productivos. Por el contrario, solamente un 3% afirmó que esas pausas les perjudicaban y un 25%, que no tenían ningún impacto.

En este sentido, los trabajadores ven a las actividades ajenas al trabajo como una forma de mantener la concentración y reanudar las tareas con más energía, más que como una distracción que afecta su rendimiento.

Además, el 60% explicó que dedica alrededor de una hora o menos a realizar actividades personales durante las horas de trabajo. Sin embargo, también hay otras personas que afirmaron dedicarle más o menos tiempo:

El 31% dedica menos de 30 minutos.

El 29% dedica entre 30 minutos y una hora.

El 18% dedica más de una hora, pero no más de dos.

El 7% dedica más de dos horas.

Por último, el 15 % especificó que no dedica tiempo a actividades ajenas al trabajo .

El 60% explicó que dedica alrededor de una hora o menos a realizar actividades personales durante las horas de trabajo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué actividades realizan los profesionales durante la jornada laboral

Según la propia encuesta, enviar mensajes se consolidó como la actividad personal más realizada por los trabajadores en horario de trabajo. Un 43% afirmó que realiza llamadas personales o intercambia mensajes privados, seguido del uso de las redes sociales, con un 37%, y los recados, con un 35%.

Respecto a la frecuencia con la que realizan estas actividades, el 27% respondió que lo hace todos los días, mientras que un 10% afirmó que solamente se dedica a cuestiones extralaborales algunas veces al mes. Por su parte, un 19% respondió que rara vez lo hace, y un 12% declaró nunca utilizar tiempo de su jornada laboral para fines particulares.

Los resultados del informe de LiveCareer desmuestran que los trabajadores ya no consideran las pausas personales como una pérdida de tiempo, sino parte de un enfoque más sostenible para gestionar el trabajo y la vida personal a lo largo del día.