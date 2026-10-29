El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, insistió en la necesidad de generar consensos para impulsar una ley en el Parlamento que promueva la disminución de la jornada laboral.

Castillo destacó que esta idea -que se comenzó a aplicar en la industria de la construcción en forma gradual- constituye “un objetivo del gobierno”, pero precisó que para llevarlo adelante se hace necesario consensuar con la academia, los actores sociales, empresarios y trabajadores”, en lugar de imponer la iniciativa desde la política.

El ministro realizó estas declaraciones al finalizar una actividad académica titulada “Repensar el tiempo de trabajo: desafíos y oportunidades para el bienestar y la productividad”, que fue coorganizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se evaluaron los avances en otros países.

Federico_Rodriguez_Bissio_______

“Casi todos los países de Europa tienen 40 o menos horas de trabajo. En América Latina está avanzando y hace 15 días lo hizo Brasil, con votos de todos los sectores políticos. Por lo tanto, ¿Por qué no en Uruguay?”, se preguntó el ministro.

La productividad

“Hay que seguir trabajando para que no se trate de confrontar una reducción del tiempo de trabajo con una baja de la productividad”, dijo Castillo. Por esa razón, el ministro señaló que “pueden ir las dos cosas atadas de la mano”.

Durante la jornada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se expuso que desde la última regulación general sobre el límite de la jornada laboral en el país pasó más de un siglo, con una multiplicación periodo en del PIB per cápita y la productividad.

Trabajadores Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

También se hizo hincapié en que la literatura internacional evidencia que las reducciones de jornada logran disminuir efectivamente las horas trabajadas sin generar caídas proporcionales en la producción total, lo que impulsa la productividad total gracias a la reorganización de los procesos productivos y la reducción de la fatiga.