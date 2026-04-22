CaixaBank a través de su filial VidaCaixa, recupera el trono que un año atrás le arrebató Mapfre. La compañía catalana logró en el primer trimestre de 2026 un crecimiento en primas muy por encima de sus principales rivales, hito que logró con una facturación de 3.143 millones de euros. Esta cifra, además de explicar un incremento anual en los ingresos del 25%, posiciona a la entidad como la líder del negocio asegurador con una cuota de mercado cercana al 13%, según el informe publicado por Icea, el servicio de estudios del sector asegurador. El fuerte avance de VidaCaixa toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que durante los tres primeros meses de este ejercicio el segmento vida creció un 9,4%. Desde VidaCaixa explicaron que el crecimiento en 2026 obedece a la buena evolución de la comercialización de seguros de ahorro, mientras la marcha de los ingresos por primas “refleja el pulso comercial del corto plazo y depende de multitud de factores, por lo que son más volátiles”, como el entorno de mercado o el comportamiento comercial. “Sin embargo”, añaden, “reflejan con claridad el dinamismo del negocio en momentos concretos como el actual”. Lo cierto es que la realidad por la que hoy transita la aseguradora de CaixaBank nada tiene que ver con la que tuvo que vivir en el primer trimestre 2025, cuando Mapfre la desplazó de lo más alto del ranking. Hay que recordar que en ese lapso de tiempo, las primas de VidaCaixa sólo crecieron un 2,45%. En cuanto a provisiones a cierre de marzo, la compañía se erige como una de las referentes del sector, ya que el ahorro total gestionado luce un aumento del 6,5% que suma 82.549 millones de euros de ahorro gestionado, esto es un incremento del 6,5% y una cuota de mercado del 37,2%, siempre según los datos aportados por Icea. VidaCaixa centra su estrategia en impulsar el ahorro a largo plazo con productos como rentas vitalicias. Porque, según sostiene la entidad, en este segmento del negocio cuenta con la gama más amplia y modulable del mercado y pone el foco en hacer frente a la creciente longevidad y a la posibilidad real de sobrevivir al ahorro. Otro de los pilares clave son los unit linked, productos que combinan seguro e inversión y que permiten adaptar el riesgo al perfil del cliente. Estos instrumentos ganaron protagonismo en un entorno de tipos de interés cambiante. Una posición relevante en la estrategia de la asegurada lo ocupa un nuevo instrumento, MyBox, bajo cuya etiqueta agrupa una gama de productos y servicios paquetizados y soluciones diseñado para la comercialización de los seguros y productos de ahorro, combinado fondos de pensiones y unit linked. En concreto, MyBox permite a los clientes, con el asesoramiento de un gestor, fijar un objetivo para su jubilación y diseñar un plan mensual de ahorro para conseguirlo. La compañía explica que la edad media de los clientes que utilizan este servicio es de 44 años, con un capital objetivo medio de 75.000 euros, lo que refleja una creciente concienciación sobre la planificación financiera a largo plazo. Y añade que estas provisiones, similares al patrimonio de planes de pensiones o fondos de inversión, “son el mejor indicador de la evolución real y sostenible del negocio, ya que reflejan el largo plazo y recogen primas acumuladas, rentabilidad generada y permanencia de los clientes”. De acuerdo a Icea, la aseguradora propiedad de Ibercaja Banco alcanzó el segundo mayor crecimiento en primas en el primer trimestre, con un avance de 23,9%, hasta alcanzar primas por 393 millones de euros. Los números de la entidad dicen que el ahorro que gestiona suma 7920 millones a finales de marzo pasado, monto que explica un aumento del 2,72%. Por otra parte, mientras CaixaBank está aliado con Mutua y operan con una sociedad conjunta, SegurCaixa Adeslas, que se mueve en el negocio de seguros generales, Ibercaja unió su suerte en alianza con Caser, empresa en la que posee una participación del capital social del 7%. La aseguradora de BBVA es la tercera en crecimiento en primas ya que lo hizo un 21%, llegando a los 730 millones de euros, con un volumen gestionado de 11.701 millones, un 9,36% más en relación al mismo lapso de tiempo de doce meses atrás. Por cierto, tanto VidaCaixa como Ibercaja Vida y BBVA están especializadas en vida y pertenecen a grupos bancarios. En los tres casos, en el negocio de seguros generales cuentan con alianzas de bancaseguros. Mapfre, la reina destronada, cayó un 0,49% en el primer trimestre 2026, con unas primas de 2.665,8 millones de euros, estancamiento que se refleja con claridad en el rubro autos, donde incrementó su negocio un magro 2,1%. Con todo, es el ramo de vida donde más sufrió ese estancamiento, ya que en 2025 fue precisamente el baluarte del grupo con un crecimiento entonces del 28,3%. En este primer trimestre, la evolución de las primas fue modesta, con una caída del 2% hasta los 816 millones de euros. Santander Seguros redujo sus primas un 13,57%, hasta los 538 millones de euros, tras un fuerte crecimiento de 39 puntos porcentuales en los tres primeros meses 2025. En tanto, Zurich, en alianza con Sabadell, sufrió un retroceso del 9,25%, al alcanzar los 1.321 millones de euros, después de haber experimentado un crecimiento del 72% en el ejercicio pasado. La compañía afianzó su primera posición en el ranking de seguros generales en el primer trimestre de 2026 por noveno año consecutivo. Entre enero y marzo, registró unos ingresos por primas en este segmento de 2.300 millones de euros, un 10,28% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El crecimiento casi duplica al registrado en el mercado, que concluyó el trimestre con un volumen de primas en no vida de 14.433 millones, un 5,36% más que en el mismo trimestre de 2025. Así, mientras el market share del Grupo Mutua en no vida asciende hasta el 15,94%, la compañía destaca por su posición en seguros de automóviles, donde logró 742,8 millones de euros en primas, con una cuota del 18,64%. Según el informe de Icea, Mutua Madrileña continúa aplicando su estrategia de contención de precios, con la congelación de tarifas en una parte significativa de su cartera, una política que prevé ampliar durante 2026.