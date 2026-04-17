En el marco de de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Gobierno le asignó a Indra para cumplir con los compromisos adquiridos en defensa, que en diciembre de 2025 se licitaron y adjudicaron casi 21.000 millones de euros, Indra Land Vehicles cerró un acuerdo estratégico con la italiana Iveco Defence Vehicles (IDV), compañía del grupo Leonardo, para la fabricación y entrega del nuevo Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM), solicitado por el Ministerio de Defensa de España. En efecto, el contrato que forma parte de un PEN establece una inversión asociada de 370 millones de euros. En tanto, durante el transcurso de una conferencia de prensa virtual con los medios de comunicación, Frank Torres, director general de la división de vehículos militares de Indra, detalló que se fabricarán un total de 34 unidades 8x8 hasta el año 2030. Asimismo, en el PEN también participa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La empresa propiedad del ex presidente de Indra, Ángel Escribano junto a su hermano Javier, tendrá a su cargo la construcción de la torreta de estos blindados anfibios que tendrán capacidad para desembarcar a 12 millas náuticas de la costa. Por otra parte, Indra afirma que este acuerdo incluye la creación de 200 puestos de trabajo directos y otros 400 indirectos. Torres señaló que programa se desarrollará entre el Tallerón de Gijón y un nuevo centro productivo, aún por determinar por la principal empresa de defensa española. Para Indra este contrato constituye un hito clave orientado a dotar a la Infantería de Marina española de capacidades críticas, de vanguardia y plenamente interoperables, al tiempo que refuerza su potencial de proyección anfibia y sus operaciones en entornos litorales. También la colaboración con IDV permitirá a Indra la integración de plataformas de última generación, con altos niveles de movilidad, protección y fiabilidad, para misiones tanto marítimas como terrestres. En cuanto a Indra Land Vehicles, supone reforzar su papel como integrador español de referencia, ampliar su catálogo con soluciones anfibias y consolidar su cadena de valor en el ámbito de las plataformas de combate. En lo que respecta a IDV, la colaboración abre nuevas oportunidades de cooperación industrial sostenida en España, al tiempo que reafirma su tecnología como estándar de referencia en capacidad anfibia, alto rendimiento y movilidad avanzada en los dominios marítimo y terrestre. Así pues, esta alianza representa un paso significativo para la compañía italiana, al consolidar su posición en el sector global de defensa y demostrar la fiabilidad y eficacia de sus plataformas en escenarios complejos. Indra entregará las variantes de Transporte de Tropas, Mando y Control, Recuperación y Ambulancia del VACIM, integrando las plataformas SUPERAV 8x8 con los sistemas de misión requeridos por el Ministerio de Defensa español. Estas tareas, que se llevarán a cabo en las instalaciones industriales de Indra en España, como señaló Torres, incluirán la instalación de dichos sistemas, así como la adaptación funcional, validación y entrega final de los vehículos configurados para la Infantería de Marina. El SUPERAV 8x8 fue seleccionado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y por las Fuerzas Armadas italianas. En Estados Unidos, la plataforma anfibia de IDV sirve como base del Amphibious Combat Vehicle (ACV), suministrado en colaboración con BAE Systems, mientras que en Italia, el SUPERAV, equipado con sistemas de armas de Leonardo, es la base del Veicolo Blindato Anfibio (VBA). “A final de año ya tendremos terminada toda la parte de la integración del Dragón 8x8 y del VAC [Vehículo de Apoyo de Cadenas], si todo avanza según lo previsto. Además, ya tenemos terminada la pista de pruebas que cuenta con todos los requerimientos. Al estar al lado del mar, también podemos hacer pruebas marítimas”, detalló Torres en su encuentro online con los periodistas. Punto seguido destacó que la colaboración con IDV supone un paso decisivo dentro del proyecto para dotar a la Infantería de Marina española de las capacidades que exigen los escenarios actuales, y marca el inicio de una relación industrial estable y de largo recorrido. “El contrato, junto con la entrega por parte de Indra de nuevas variantes especializadas, reforzará las capacidades anfibias de nuestras Fuerzas Armadas y permitirá a Indra continuar consolidando una base industrial sólida, innovadora y orientada al futuro”, sostuvo el directivo. Por su parte, Nazario Bianchini, director de Ventas de IDV, destacó que gracias al contrato firmado con Indra, IDV suministrará una plataforma blindada anfibia de última generación, lo que permitirá a España renovar y ampliar su flota de vehículos de Defensa Nacional y afrontar de forma eficaz los desafíos operativos actuales y futuros. A modo de conclusión, con este contrato, Indra Land Vehicles e IDV consolidan las bases de una alianza estratégica que se espera se extienda a futuros programas y desarrollos conjuntos, impulsando así la innovación, la soberanía tecnológica y la competitividad del sector en España.