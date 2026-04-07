El uso de tarjetas de crédito se ha consolidado como una herramienta central en la economía cotidiana. Permiten financiar compras, aplazar pagos y acceder a liquidez inmediata, pero también han sido señaladas como uno de los principales focos de endeudamiento para los consumidores. En este contexto, el Gobierno ha introducido una medida que modifica de forma directa la relación entre clientes y entidades financieras. A partir de ahora, los bancos en España no podrán emitir nuevas tarjetas de crédito ni ampliar el límite de crédito sin una solicitud expresa del cliente. La nueva regulación establece una restricción clara sobre las prácticas comerciales de las entidades. Los bancos en España ya no podrán enviar tarjetas de crédito de forma unilateral, una práctica que durante años se utilizó para captar clientes o fomentar el uso del crédito. Esta prohibición también se extiende a la ampliación automática del límite de crédito. Las entidades financieras no podrán incrementar la capacidad de gasto disponible sin una petición expresa del cliente, lo que introduce un cambio relevante en el funcionamiento habitual del sistema. El objetivo de la medida es reducir el riesgo de endeudamiento involuntario. Al impedir que el crédito aumente sin intervención del usuario, el Gobierno busca garantizar que cualquier decisión financiera parta de una acción consciente del propio cliente. El impacto sobre las tarjetas de crédito en España es directo. A partir de la entrada en vigor de esta normativa, cualquier modificación en las condiciones del crédito deberá contar con el consentimiento previo del usuario. Esto refuerza el control del cliente sobre su nivel de endeudamiento. Ya no será posible encontrarse con un aumento del límite de crédito sin haberlo solicitado, una situación que en el pasado podía derivar en un uso mayor del crédito sin planificación. Además, la medida se alinea con las recomendaciones de organismos supervisores. El Banco de España ha señalado en distintas ocasiones la importancia de mejorar la transparencia en la comercialización de productos financieros, especialmente aquellos vinculados al crédito. Este cambio también obliga a los bancos en España a revisar sus estrategias. Las campañas basadas en la concesión automática de crédito pierden margen, lo que podría modificar la forma en que las entidades captan y fidelizan clientes. Para los usuarios, la nueva normativa implica un cambio en la forma de gestionar sus tarjetas de crédito. A partir de ahora, cualquier ampliación del límite de crédito deberá ser solicitada de forma activa, lo que introduce una mayor responsabilidad en la toma de decisiones financieras. También supone un aumento en la protección. La imposibilidad de recibir productos no solicitados reduce el riesgo de cargos inesperados o de activaciones no deseadas de nuevas tarjetas de crédito en España. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la protección del consumidor. En un entorno donde el acceso al crédito es cada vez más sencillo, el foco se desplaza hacia el consentimiento explícito y la información clara. El cambio redefine la relación entre cliente y entidad. Los bancos en España deberán basar cualquier oferta de crédito en la autorización previa del usuario, lo que introduce un nuevo equilibrio en el sistema financiero y refuerza el papel del consumidor en la gestión de su propia deuda.