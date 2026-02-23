El empleo turístico en España ha comenzado el año con cifras positivas. En enero, el número de trabajadores vinculados a actividades turísticas creció casi un 3% en comparación interanual y superó los 2,69 millones de afiliados. El dato confirma que el sector mantiene su fortaleza incluso fuera de la temporada alta. La información, basada en los registros de afiliación a la Seguridad Social, refleja que el turismo sigue siendo uno de los grandes motores del mercado laboral. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje y empresas de transporte turístico han sostenido el ritmo de contratación en un mes tradicionalmente más tranquilo. El arranque del año deja un mensaje claro: el sector turístico no solo ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que continúa creciendo. Con más de 2,69 millones de trabajadores, el turismo representa una parte significativa del empleo total en España. El crecimiento cercano al 3% en enero muestra que la actividad no se limita a los meses de verano. La diversificación de la oferta, el aumento del turismo urbano y la mayor llegada de visitantes internacionales han contribuido a estabilizar el empleo a lo largo del año. Además, la mejora de la conectividad aérea y la apuesta por destinos culturales y gastronómicos han ayudado a mantener la demanda incluso en temporada baja. El dato también confirma el peso estructural del turismo en la economía española. Se trata de uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo, tanto directo como indirecto, y su evolución suele anticipar el comportamiento general del mercado laboral en determinadas regiones. Dentro del conjunto del empleo turístico, la hostelería continúa siendo el principal motor. Hoteles y establecimientos de alojamiento concentran buena parte de las contrataciones, seguidos por la restauración y los servicios de comida y bebida. El crecimiento del empleo en estas actividades refleja una demanda sostenida. La recuperación del turismo internacional y el dinamismo del turismo interno han mantenido la ocupación en niveles elevados. Además, la profesionalización del sector y la mejora de las condiciones laborales en determinados segmentos han favorecido una mayor estabilidad en el empleo. Las agencias de viaje y operadores turísticos también muestran señales de consolidación. La digitalización de servicios y la ampliación de la oferta de experiencias personalizadas han ampliado el mercado. Este contexto permite que el empleo en turismo no dependa únicamente de los grandes picos estacionales. El aumento del empleo turístico en enero tiene un efecto directo sobre la economía. Más afiliados implican mayor cotización, mayor consumo y una contribución más sólida al Producto Interior Bruto. El turismo no solo genera puestos de trabajo, sino que impulsa sectores vinculados como el transporte, el comercio y el ocio. Este crecimiento cercano al 3% también envía una señal de estabilidad. En un entorno económico marcado por la inflación y la incertidumbre internacional, el comportamiento del turismo actúa como amortiguador. Cuando el sector mantiene el pulso, sostiene la actividad en comunidades autónomas con alta dependencia del visitante nacional e internacional. Para quienes trabajan en el sector, el dato confirma que la actividad no se detiene en invierno. Para quienes buscan empleo, abre oportunidades en un ámbito que sigue ampliando plantilla. Y para la economía en su conjunto, refuerza la idea de que el turismo en España continúa siendo una pieza clave. El reto ahora es mantener este ritmo durante el resto del año. La diversificación de mercados, la sostenibilidad y la calidad del empleo serán determinantes para consolidar la tendencia. Enero ha dejado una señal positiva: el empleo turístico arranca fuerte y supera ya los 2,69 millones de trabajadores.