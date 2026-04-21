Enagás protagonizó dos movimientos corporativos de envergadura. Por una parte, anunció un acuerdo para adquirir el 31,5% del operador francés Teréga al fondo GIC por 573 millones de euros. Por otra, vendió el 40% de su filial Enagás Renovable a Hy24, un fondo en el que participa el grupo francés Ardian. Simultáneamente, presentó sus resultados del primer trimestre de 2026, con un beneficio después de impuestos recurrente de 56,9 millones de euros, en línea con el objetivo anual de 235 millones. La entrada al capital de Teréga representa para Enagás un paso de gigante en el mercado gasista europeo ya que la compañía francesa, que opera en el suroeste de Francia, cuenta con cerca de 5100 kilómetros de gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento. La red de Teréga está conectada con la de Enagás por dos conexiones internacionales. Lo cierto es que con esta compra, la empresa que preside Antonio Llardén pasa a ser el segundo principal accionista de Terega, el segundo mayor operador de gas de Francia, tan solo por detrás de Snam (40,5%) y por delante de la empresa pública francesa EDF (18%) y el banco francés Crédit Agricole (10%). En la comunicación que Enagás envió esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa afirmó que operación encaja plenamente con el Plan Estratégico y aportará beneficios para las dos compañías y los dos países, reforzando la seguridad de suministro. También, dijo, contribuirá al avance en los objetivos de descarbonización, manteniendo la independencia de los dos operadores, en coordinación con los Gobiernos y Reguladores de Francia y España. Así pues, la combinación de las capacidades técnicas de Enagás y Teréga permitirá abordar proyectos con una visión regional y de eficiencia entre Transmission System Operators (TSOs) adyacentes. Por último, Enagás destacó que la operación es plenamente compatible con el plan de inversiones de la empresa en hidrógeno renovable, porque contribuye a mejorar su perfil de crecimiento, y refuerza la política de dividendos de la compañía y su sostenibilidad a largo plazo. El cierre de la adquisición, que está sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas propias de este tipo de operaciones -incluidas las autorizaciones regulatorias necesarias-, está previsto a lo largo del ejercicio 2026. Enagás cerró también la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24, por un importe de 48 millones de euros, pasando a controlar una participación minoritaria del 20%, ya que antes de la venta tenía el 60% de la compañía. Hy24 fue más allá y también compró las participaciones en Enagás Renovable en poder de Amancio Ortega, inversión que ejecutó a través de su holding Pontegadea, y Navantia, ambas con un 5% del accionariado. De esta manera, la sociedad francesa pasa a controlar el 80% de la filial de la gasista española. La operación tomó como guía un valor de Enagás Renovable de 120 millones de euros. Enagás destacó también que esta venta generará un impacto positivo en el Beneficio Después de Impuestos (BDI) de la compañía de aproximadamente 9,5 millones de euros en 2026. La participación en Enagás Renovable, desde su nacimiento en 2019, tuvo como objetivo principal impulsar el desarrollo del sector del hidrógeno renovable en España, favoreciendo el crecimiento de este vector energético en sus fases iniciales, así como del biometano. En la actualidad, el desarrollo del hidrógeno verde se está acelerando a lo largo de toda su cadena de valor. Por otra parte, Enagás inició este proceso de desinversión en Enagás Renovable, contemplado en la Actualización Estratégica 2025-2030, considerando el avance en el despliegue de la Red Troncal de Hidrógeno que está liderando la compañía, con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de separación de actividades. En cuanto a Hy24, fondo participado por el gigante financiero Ardian, destacó en un comunicado que la nueva condición de accionista mayoritario le permitirá aprovechar plenamente la posición de la Península Ibérica como gran exportador de energía limpia hacia Francia y Europa Central a través de H2Med, “respaldada por activos de gran escala como el proyecto Catalina”. En los tres primeros meses del presente ejercicio, el Beneficio Después de Impuestos (BDI) recurrente, a 31 de marzo, alcanzó los 56,9 millones de euros, en línea para alcanzar el objetivo anual de 2026 de 235 millones de euros. Este BDI, aclaró la empresa en la presentación, no incluye la plusvalía derivada de la venta del 40% de Enagás Renovable, que se registrará en el segundo trimestre 2026. El Ebitda en este periodo fue de 147,6 millones de euros, gracias al éxito en la ejecución del Plan de Eficiencia de la compañía, y avanza en el cumplimiento del objetivo de 620 millones de euros a final del ejercicio, teniendo en cuenta la calendarización de gastos y de ingresos prevista. En tanto, la deuda neta se situó 2456 millones de euros, lo que supone una reducción de 19 millones desde el cierre del ejercicio 2025, con una vida media de 4,6 años y más del 80% a tipo fijo. El coste financiero de la deuda bruta alcanzó el 2,0%, por debajo del 2,1% de final de 2025. También recordó que la Junta General de Accionistas, celebrada el pasado 26 de marzo, aprobó el pago de un dividendo de 1 euro por acción en 2026. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sometió a consulta pública la nueva metodología retributiva para el periodo 2027-2032. Enagás anunció que presentará alegaciones. En lo que respecta al calendario del hidrógeno, el Gobierno dio un paso importante al atribuir a la CNMC la supervisión provisional de las inversiones en infraestructuras consideradas Proyectos de Interés Común, entre ellas la red troncal española y el corredor europeo H2Med. En cuanto a demanda total transportada (demanda total de gas natural más exportaciones) en el primer trimestre de 2026 se situó en 103,2 TWh, un 4,2% más que en el primer trimestre de 2025. La demanda total de gas natural en España se incrementó en este periodo un 3,0%, debido principalmente al crecimiento de la demanda de gas para generación eléctrica (24,0%). Respecto al mismo periodo de 2025, las exportaciones aumentaron 15,6% en el primer trimestre de este año, impulsadas por el aumento de las cargas de buques – especialmente para bunkering -, y el incremento de las exportaciones por gasoducto a Europa.