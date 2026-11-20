Este viernes 20 de noviembre, Sánchez viaja a Santiago de Compostela y Feijóo lleva su campaña a El Hierro y Tenerife.

A las 22:13 del jueves, trece minutos después del inicio del debate, 11,2 millones de personas seguían el cara a cara entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Tras el saludo ante los fotógrafos, los dos se sentaron frente a frente en una mesa blanca. Se miraron poco, consultaron sus papeles y recurrieron a la cámara cada vez que quisieron dirigir un mensaje a quienes los veían desde casa.

El cara a cara, organizado por la Academia de Televisión, reunió a 10.152.000 espectadores de media y obtuvo un 70,8% de cuota de pantalla, según el informe de Barlovento Comunicación citado por EFE. En total, 15.980.000 personas vieron al menos un tramo de la emisión, que se transmitió de forma simultánea por 20 cadenas.

El debate, moderado por María Casado, duró 98 minutos. Feijóo interrumpió en varias ocasiones a Sánchez, que le pidió que le dejara terminar. La discusión sobre corrupción acabó por cruzarse con la ley de eutanasia, y el coste de llenar la nevera se convirtió en el argumento del candidato popular para cuestionar la lectura que hizo el presidente de la economía.

Fue el único cara a cara entre ambos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Al salir del plató, los dos defendieron su actuación ante sus militantes. Este viernes 20, en el octavo día de campaña, Sánchez tiene un mitin en Santiago de Compostela y Feijóo divide su agenda entre El Hierro y Tenerife.

Sánchez pide perdón por la corrupción y Feijóo le pregunta quién pagó sus primarias

La corrupción marcó el tono desde el arranque. Feijóo volvió varias veces sobre los casos que afectan al PSOE y citó al exministro José Luis Ábalos. En uno de los momentos más tensos de la noche, preguntó a Sánchez quién había pagado su candidatura a las primarias socialistas. El presidente guardó silencio ante la pregunta, según la crónica de EFE.

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara electoral con el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, este jueves en Madrid. EFE Fuente: Academia de Televisión Academia de Televisión

Sánchez reconoció errores y pidió perdón por los casos que han alcanzado a su partido. “Mire, señor Feijóo, la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe contra la corrupción”, dijo. También defendió que el PSOE había actuado ante esos casos y reprochó al PP que no respaldara medidas anticorrupción cuando se plantearon en el Parlamento.

Feijóo convirtió ese intercambio en una promesa de campaña. “Conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE”, afirmó. El candidato popular volvió sobre esa idea en su intervención final, en la que reivindicó su experiencia al frente de administraciones y prometió elegir a personas competentes para dirigirlas.

De la vivienda a la nevera, el choque por la economía de los hogares

Sánchez defendió la regulación del mercado de la vivienda y atribuyó parte de los problemas a la actuación de las comunidades autónomas, que tienen competencias en la materia. “Construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria”, afirmó. El presidente dirigió ese reproche a los gobiernos autonómicos del PP.

Feijóo llevó la discusión a los impuestos, los salarios y el poder adquisitivo. “¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? ¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come”, dijo. El líder popular sostuvo que a los hogares les cuesta más llegar a fin de mes y que el esfuerzo fiscal no se traduce en mejores servicios.

En el bloque social, Sánchez preguntó si el PP mantendría la ley de eutanasia y si se comprometía a elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio. También cuestionó el futuro de las pensiones y de los servicios públicos bajo un Gobierno del PP con Vox. Feijóo formuló una de sus propuestas concretas de la noche: crear una Secretaría de Estado de Mayores si llega a la Moncloa.

Adamuz y Urda vuelven al debate electoral

El choque por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda llegó en el tramo final. Feijóo reprochó a Sánchez que no asistiera a los funerales por las víctimas mortales y que bailara en un mitin del PSOE poco después del accidente de Adamuz. En medio del intercambio, le instó a pedir perdón a las familias.

“Si yo tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo”, respondió Sánchez. El presidente sostuvo que el Gobierno debe acompañar a los afectados y decir la verdad. A su vez, reprochó al PP su actuación en el caso del Yak-42, el accidente del metro de Valencia y la muerte de mayores en residencias madrileñas durante la pandemia.

Feijóo prometió una auditoría independiente del sistema ferroviario y cambios en la dirección del Ministerio de Transportes si gobierna. El tramo final también dejó un cruce sobre Ceuta y Marruecos, en el que Sánchez reclamó a su oponente “responsabilidad” en política internacional.

Captura de vídeo del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el cara a cara electoral con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, este jueves en Madrid. EFE Fuente: Academia de Televisión Academia de Televisión

Del plató a Génova y Ferraz, los dos candidatos reivindican su actuación

En su último turno, Feijóo miró a cámara, reivindicó su experiencia de gestión y se despidió con un “Yo sí cumplo. Buenas noches”. Sánchez centró su mensaje en la participación del 29N. “Usa ese poder, ve a votar el próximo 29 de noviembre”, pidió antes de llamar a movilizar el voto socialista.

Después del debate, Feijóo se trasladó a la sede del PP en Génova. Allí lo recibieron dirigentes del partido y decenas de militantes, con “Blitzkrieg Bop”, de Ramones, a todo volumen. El candidato recurrió a una comparación futbolística para valorar su actuación. Dijo que se había llevado “los tres puntos” y que aún quedaba el “partido de vuelta”.

En Ferraz, Sánchez condensó su valoración en “Buena política” y “mala educación”. Sostuvo que el PSOE estaba “un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más” y pidió a los militantes que mantuvieran la movilización hasta el cierre de la campaña.

Cómo sigue hoy la campaña del 29N tras el debate

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. EFE Fuente: Academia de Televisión Academia de Televisión

Sánchez viaja este viernes a Santiago de Compostela, donde tiene previsto intervenir en un mitin junto a José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG. Feijóo visita a mediodía La Restinga, en El Hierro, en plena crisis migratoria, y por la tarde dará un mitin en Santa Cruz de Tenerife. En esa misma ciudad también tiene previsto un acto Cristina Valido, candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso.

Santiago Abascal, candidato de Vox, atenderá a los medios a mediodía en Salamanca. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, participará en Tarragona en un encuentro sobre vivienda y servicios públicos. En Madrid, Irene Montero, candidata de Podemos, se reunirá a mediodía con representantes del movimiento en defensa de las pensiones públicas y compartirá un acto con Gabriel Rufián, candidato de ERC, en el parque Enrique Tierno Galván.

En el País Vasco, Aitor Esteban, presidente del PNV, e Imanol Pradales, lehendakari, harán campaña en Getxo. EH Bildu celebrará en Bilbao un acto en recuerdo de Santi Brouard y Josu Muguruza, con Arnaldo Otegi y Oskar Matute. En Galicia, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, participará en un encuentro sobre memoria democrática en A Coruña y dará un mitin en Pontevedra. Miriam Nogueras, cabeza de lista de Junts al Congreso, atenderá a los medios en Barcelona antes de viajar a Lleida.

La próxima cita televisiva está prevista para el jueves 26 de noviembre, a tres días de las urnas. La Academia de Televisión reunirá de nuevo a Sánchez y Feijóo, esta vez en un debate a cuatro con Abascal y Colau.