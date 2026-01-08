Atención, jubilados: este es el documento que deben presentar sí o sí antes del 31 de marzo para no perder su pensión.

Los jubilados de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, ya sea por jubilación o por incapacidad, deben presentar antes del 31 de marzo un trámite clave: la declaración anual de ingresos. Este documento permite acreditar que los ingresos del beneficiario no superan el límite fijado y, por lo tanto, que se mantienen los requisitos para seguir cobrando la prestación.

Cabe recordar que las pensiones no contributivas se han revalorizado un 11,34% en 2026, es decir, dos puntos más que el año anterior. Así, lo perceptores pasarán de cobrar 564,7 euros mensuales en 2025 a 628,7 euros en el presente año.

Los pensionistas de la Seguridad Social deberán acreditar que sus ingresos están por debajo del límite establecido para seguir cobrando la pensión no contributiva.

Por este motivo, los pensionistas deben prestar especial atención al plazo marcado por la Seguridad Social, ya que no cumplirlo puede suponer la suspensión o pérdida de la ayuda.

Certificado de fe de vida

En paralelo, quienes viven fuera de España también deben estar atentos a cumplir este requisito, pues deberán enviar un certificado de “Fe de vida” durante el primer trimestre del año. No hacerlo también podría resultar en la suspensión temporal de la pensión.

Además, cualquier cambio de domicilio, situación personal o económica deberá ser notificado a la entidad que gestiona la pensión en un plazo de 30 días.

Para ello, la aplicación creada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, denominada “Vivess”, permitirá a los pensionistas que residen en el extranjero validar la supervivencia de manera fácil y rápida a través del móvil. La misma es totalmente gratuita y se puede descargar a través de Google Play y iOS.

Hay 90 días para recuperar los pagos

En caso de una suspensión temporal, tendrás un máximo de 90 días para presentar la documentación y recuperar los pagos no recibidos. La rapidez en cumplir con estos requisitos será crucial para garantizar una restauración rápida y sin pérdidas significativas.

De igual manera, el pensionista deberá garantizar la presentación de los documentos necesarios antes del 31 de marzo para evitar complicaciones. Aunque la suspensión temporal de la pensión no es permanente, la prontitud en completar los trámites requeridos asegurará que continúes recibiendo tus pagos sin inconvenientes.

Cómo usar la nueva app VIVESS para pensionistas residentes en el extranjero

Una vez descargada la aplicación, deberás identificarte. Todo lo que vas a necesitar es tu DNI, tu cara y la cámara de tu móvil.

A continuación, detallamos los pasos a seguir:

Muestra tu documento de identidad. Posiciónalo dentro del recuadro y repite el proceso con el reverso. Es decir, muestra la parte frontal del documento y encájalo en el rectángulo. Después, gíralo y muestra la parte trasera. Mira a la cámara y sonríe. Así facilitarás tu identificación por reconocimiento facial. Registra tu Fe de vida. ¿Cómo? Pulsando en el botón y firmando el documento sonriendo de nuevo a cámara.

“La confirmación es instantánea. El documento, ya firmado, se envía al INSS automáticamente. Recibirás el justificante en la aplicación en cuanto esté listo y podrás descargártelo de inmediato”, indican desde la web de la Seguridad Social.

De esta forma, tanto los pensionistas del INSS como los del ISM podrán acreditar su residencia fiscal, actualizar la modalidad de pago a transferencia bancaria y modificar sus datos personales o bancarios en cualquier momento.