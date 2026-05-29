Cada vez más españoles descubren que pueden heredar propiedades, cuentas bancarias y dinero en Estados Unidos aunque nunca hayan residido en el país. El aumento de familias con vínculos internacionales, emigraciones históricas y patrimonios repartidos entre distintos países impulsó este tipo de procesos sucesorios en los últimos años.

La legislación estadounidense permite que ciudadanos extranjeros hereden bienes situados dentro de Estados Unidos. Esto incluye viviendas, inversiones financieras, dinero depositado en bancos y otros activos patrimoniales.

Sin embargo, especialistas en herencias internacionales advierten que el proceso puede implicar validaciones judiciales, obligaciones fiscales y trámites administrativos tanto en Estados Unidos como en España.

Quiénes pueden heredar propiedades y dinero en Estados Unidos

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La normativa estadounidense no exige tener ciudadanía ni residencia para recibir una herencia. Un ciudadano español puede heredar bienes situados en Estados Unidos si figura legalmente como heredero dentro de un testamento o según las normas sucesorias del estado correspondiente.

Esto significa que una persona residente en España puede heredar:

Casas y apartamentos

Dinero en cuentas bancarias

Acciones e inversiones

Vehículos

Participaciones empresariales

Uno de los puntos más importantes es que Estados Unidos no tiene una única ley nacional de herencias. Gran parte de las normas sucesorias dependen de cada estado, por lo que los procedimientos pueden variar considerablemente.

Además, cuando existe un testamento válido, la distribución del patrimonio normalmente se ajusta a ese documento. Si no existe testamento, entran en juego las reglas de sucesión intestada establecidas por cada jurisdicción estatal.

Qué impuestos pueden aplicarse sobre una herencia en Estados Unidos

Aunque heredar bienes desde Estados Unidos es legal para ciudadanos españoles, existen situaciones en las que pueden aparecer obligaciones fiscales importantes.

Especialistas fiscales explican que determinados activos situados en Estados Unidos pueden quedar sujetos a impuestos sucesorios federales o estatales, especialmente cuando existen inmuebles, inversiones o patrimonios elevados.

El tratamiento fiscal puede variar según:

El tipo de activo heredado

El valor total del patrimonio

El estado donde se encuentren los bienes

La estructura legal del patrimonio

Además, algunos estados estadounidenses aplican impuestos adicionales relacionados con sucesiones o transmisiones patrimoniales.

En España, el heredero también podría tener que declarar la herencia mediante el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dependiendo del valor recibido y de la comunidad autónoma donde tribute.

Por ese motivo, abogados especializados recomiendan analizar cuidadosamente la posible doble tributación y los convenios fiscales aplicables antes de aceptar o liquidar una herencia internacional.

Qué documentos suelen pedir para cobrar una herencia desde España

Las entidades financieras y autoridades estadounidenses suelen exigir documentación específica para liberar fondos o transferir propiedades a herederos extranjeros.

Entre los documentos más habituales aparecen:

Certificado de defunción

Testamento

Pasaporte o documento de identidad

Certificados de parentesco

Formularios fiscales estadounidenses

En muchos casos, los documentos emitidos en España deben traducirse oficialmente al inglés y legalizarse mediante apostilla internacional. Cuando existen propiedades inmobiliarias, también puede ser necesario iniciar un procedimiento sucesorio en Estados Unidos, conocido como “probate”, para validar legalmente la distribución de los bienes.

Especialistas en herencias internacionales advierten que este proceso puede prolongarse durante meses si existen conflictos familiares, bienes repartidos en distintos estados o documentación incompleta.

Qué pasa si el fallecido no dejó testamento

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Si la persona fallecida no dejó un testamento válido, la herencia igualmente puede repartirse, aunque el proceso suele ser más complejo y dependerá de las leyes estatales.

Cada estado estadounidense establece un orden legal de herederos prioritarios. Generalmente, los primeros beneficiarios son:

Cónyuges

Hijos

Padres

Hermanos

En estos casos, los tribunales pueden intervenir para identificar herederos legítimos y autorizar la distribución del patrimonio.

Los especialistas explican que los problemas más frecuentes aparecen cuando existen matrimonios en distintos países, hijos con doble nacionalidad o propiedades registradas mediante sociedades.

También pueden surgir demoras cuando parte de los bienes se encuentran fuera de Estados Unidos o cuando el patrimonio no está correctamente documentado.

Qué pasa con una casa heredada en Estados Unidos si el heredero vive en España

Uno de los casos más frecuentes es el de españoles que heredan viviendas en ciudades estadounidenses aunque nunca hayan residido allí.

En estas situaciones, el heredero puede:

Conservar la propiedad

Vender el inmueble

Alquilar la vivienda

Transferirla a otros familiares

Expertos inmobiliarios y fiscales recuerdan que mantener una propiedad en Estados Unidos puede generar costes vinculados a impuestos locales, mantenimiento, seguros y obligaciones administrativas.

Además, si el inmueble se vende posteriormente, podrían aplicarse impuestos sobre ganancias patrimoniales tanto en Estados Unidos como en España.

Por eso, abogados especializados recomiendan revisar la situación fiscal completa antes de tomar decisiones sobre la venta o conservación de propiedades heredadas en el extranjero.