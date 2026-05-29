En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 29 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 353,8 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,55% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la confianza en el mercado está aumentando.

La cotización de Bitcoin Cash ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana cayó -12.34%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una variación del -50.06%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para el periodo analizado, reflejando presión vendedora sostenida.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 68.41%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 53.12%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 348,4 euros.