Por más que una persona tenga todos los aportes obligatorios para recibir una pensión de jubilación, el Gobierno puede retirarla en determinadas circunstancias .

La Seguridad Social española exige que los beneficiarios cumplan con ciertos criterios para mantener el derecho a las prestaciones.

En el último tiempo, el Gobierno ha robustecido los controles sobre los beneficiarios para asegurar el cumplimiento de las normas. Estas medidas se han implementado tanto en las pensiones contributivas como en las no contributivas, con el objetivo de prevenir que los fondos públicos se destinen a personas que no deberían recibir la cuantía.

El motivo por el que podrías perder tu pensión: cómo evitarlo

Uno de los principales motivos por los cuales la Seguridad Social puede dar de baja una pensión es la falta de actualización de la información personal.

Un ejemplo de esto es no informar sobre cambios en la situación familiar o residencial, como un matrimonio o un cambio de domicilio.

El Gobierno dará de baja todas las jubilaciones y pensiones, excepto que cumplas con este requisito. Imagen: archivo.

Si un beneficiario no comunica estos cambios, la Seguridad Social puede suspender la prestación hasta que se regularice la situación. Esta falta de actualización es crítica en las pensiones no contributivas, donde los ingresos de la unidad familiar y otros factores deben declararse periódicamente.

El trámite que debes realizar para no perder la pensión

Otro motivo que puede llevar a la suspensión de una pensión es la no declaración de ingresos adicionales. Las personas que reciben pensiones no contributivas están obligadas a reportar cualquier ingreso extra que afecte los requisitos para recibir la prestación.

En caso de que no se realice esta declaración a tiempo, la Seguridad Social tiene la autoridad de suspender la pensión. Además, si se descubre que un beneficiario ha recibido ingresos sin declararlos, el Gobierno puede exigir la devolución del dinero cobrado de manera indebida .

Cambios en las pensiones y jubilaciones

En los últimos tiempos, el Gobierno español ha llevado a cabo diversas auditorías dentro del sistema de pensiones para detectar irregularidades entre los beneficiarios.

Estas revisiones han resultado en la suspensión de miles de pensiones tras descubrirse casos en los que los beneficiarios ya no cumplían con los requisitos necesarios.

Las auditorías buscan garantizar que las pensiones se destinen únicamente a quienes cumplen con las normativas vigentes, protegiendo así la sostenibilidad del sistema .

Si una persona ve suspendida su pensión, puede solicitar su reactivación, siempre y cuando se regularicen los datos pendientes o se declaren los ingresos que correspondan.

Los expertos recomiendan actuar rápidamente en estos casos para evitar perder la prestación de forma permanente.