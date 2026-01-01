Aumento confirmado para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, gracias al adelanto del dato de inflación de noviembre (3%), que permite estimar ya la revalorización prevista para el próximo año.

Según las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las pensiones mínimas sin cargas familiares subirán un 7,07%, mientras que las que sí las tienen registrarán un incremento del 11,43%.

De este modo, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, junto con determinadas prestaciones de incapacidad y viudedad con cargas familiares, pasará de 1127,6 euros mensuales en 2025 a 1256,5 euros en 2026.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas por decisión del Gobierno.

Subida para las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez también experimentarán una subida importante, pues se revalorizan siguiendo una metodología similar a la de las pensiones mínimas, aunque el indicador de suficiencia se fija en el 75% del umbral de pobreza.

En 2026, la pensión no contributiva se incrementará un 11,34%, pasando de 564,7 euros mensuales en 2025 a 628,7 euros, lo que supone 64 euros más al mes.

Estas subidas se aplicarán con efectos desde el 1 de enero de 2026, una vez que el Ejecutivo apruebe formalmente la revalorización anual de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC “los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo”, dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema “sea cada vez más equitativo y sólido”.

¿Cuándo pagan las pensiones los bancos?

A pesar de que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ingresa el pago de las pensiones entre en día 1 y 4 de cada mes, la mayoría de los bancos aplican la medida de depositar una semana antes la pensión a sus clientes.

Sin embargo, este accionar no es una obligación de las entidades financieras y, por ello, algunas personas se quedan sin cobrar anticipadamente la jubilación.

Desde el portal HelpMyCash explicaron que esto se debe a que los bancos “ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe" para anticipar el pago unos días.

Las fechas confirmadas por los bancos son: