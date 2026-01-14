Se despide la pensión de viudedad: el Gobierno se las dará de baja todas las personas que cumplen estos requisitos. Imagen: archivo.

La Seguridad Social recuerda que para acceder o mantener una pensión de viudedad hay requisitos legales específicos que deben cumplirse. La pensión de viudedad es una prestación contributiva de la Seguridad Social que perciben más de dos millones de personas en España.

Su concesión y mantenimiento dependen del cumplimiento de requisitos legales vinculados al tipo de relación con el fallecido, la situación personal del beneficiario y, en algunos casos, la acreditación de convivencia o dependencia económica.

Más allá de las revalorizaciones anuales, la pensión de viudedad se rige por la normativa vigente, que fija condiciones concretas para acceder a la prestación y para conservarla en el tiempo. Por eso, es clave revisar qué situaciones pueden provocar la suspensión o extinción del derecho, como cambios en el estado civil o en la convivencia.

En el caso de la pensión de viudedad, la Seguridad Social exige que se mantengan las condiciones que dieron origen a la prestación y que se respeten los supuestos previstos por ley. En determinadas circunstancias, el derecho puede extinguirse o revisarse si se comprueba que ya no se cumplen los requisitos exigidos.

La Seguridad Social puede dar de baja las pensiones por viudedad si no se cumplen ciertos requisitos(Fuente: Shutterstock)

Requisitos esenciales para conservar la pensión de viudedad

Para conservar la pensión de viudedad, es importante tener en cuenta que la prestación puede extinguirse si el beneficiario contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho tras el fallecimiento del causante, salvo en los supuestos excepcionales previstos en la normativa. Además, el derecho también puede perderse si el beneficiario es condenado por haber causado de forma dolosa la muerte del causante. Si se formaliza una nueva relación, la pensión se extingue automáticamente, a menos que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

Ser mayor de 61 años o tener reconocida una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Que la pensión de viudedad constituya la principal fuente de ingresos del pensionista, representando al menos el 75% del total.

Que los ingresos anuales del nuevo matrimonio o pareja de hecho no superen el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.

Además, si el beneficiario es condenado por la comisión de un delito doloso de homicidio o lesiones hacia el causante de la pensión, perderá automáticamente el derecho a la misma. citeturn0search0

Cambios en las condiciones para acceder a la pensión de viudedad

Los requisitos para acceder a la pensión de viudedad varían según el tipo de vínculo. En el caso del matrimonio, si el fallecimiento se produce por una enfermedad previa al enlace, puede exigirse una duración mínima del matrimonio, salvo que existan hijos comunes. En el caso de parejas de hecho, la normativa exige acreditar una convivencia estable y su inscripción formal en el registro correspondiente dentro de los plazos previstos.

No obstante, esta condición se considera cumplida si existen hijos comunes o si se acredita una convivencia, incluida la acreditada como pareja de hecho, superior a dos años.

Para las parejas de hecho, es necesario acreditar una convivencia estable durante los cinco años anteriores al fallecimiento y estar inscritos en el registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento correspondiente al menos dos años antes del deceso.

En determinadas situaciones, especialmente en parejas de hecho, también se evalúa la situación económica del beneficiario para confirmar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Por eso, es importante revisar la documentación requerida y acreditar correctamente la convivencia y la situación personal y económica en el momento del fallecimiento.

En situaciones de separación o divorcio, el solicitante debe estar percibiendo una pensión compensatoria que se extingue con el fallecimiento del causante. Para separaciones o divorcios anteriores al 1 de enero de 2008, no es necesario ser acreedor de la pensión compensatoria si no han pasado diez años entre la separación y el fallecimiento, y además si existen hijos comunes o el solicitante tiene más de 50 años.

Para evitar la suspensión de la pensión de viudedad es fundamental seguir ciertas condiciones(Fuente: Shutterstock)

Consejos para evitar la pérdida de la pensión de viudedad

Para evitar la suspensión o extinción de la pensión de viudedad, es fundamental:

Mantener actualizada la información personal y económica en la Seguridad Social, notificando cualquier cambio que pueda afectar al derecho a la pensión.

Cumplir con los requisitos de cotización y edad establecidos para cada modalidad de pensión.

Declarar cualquier ingreso adicional que pueda afectar al derecho a la pensión.

Consultar con profesionales en caso de dudas sobre la normativa vigente.

En cualquier caso, la Seguridad Social puede solicitar documentación o comprobar datos para verificar que se mantienen las condiciones necesarias para percibir la pensión. Por eso, es responsabilidad del beneficiario mantener su información actualizada y comunicar cambios que puedan afectar al derecho a la prestación.