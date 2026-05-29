En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 29 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,54 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,62% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto sugiere un aumento en el interés por Ripple, mientras que el euro ha mostrado resistencia a cambios significativos.

La cotización de Ripple muestra una evolución descendente: en la última semana su cambio fue del -2.25% y en el último año acumula un -56.47%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa significativa para quien mantuvo la inversión en ese periodo y evidencia presión vendedora y elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 15.71%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.98%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.