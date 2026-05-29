En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este viernes, 29 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.358,92 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,13% en comparación con el día pasado.

El precio de Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores. La tendencia sugiere un aumento de confianza en ambos activos, lo que podría atraer más inversores y fomentar un interés creciente en el mercado.

En la última semana, Ethereum registró un descenso del -3.37% y en el último año acumula una variación del -55.25%, lo que evidencia una evolución claramente bajista; en términos de rentabilidad, esto se traduce en pérdidas significativas para quienes han mantenido la criptomoneda, con mayor riesgo y volatilidad, aunque podrían existir oportunidades puntuales para estrategias de corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 22.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 57.50%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.