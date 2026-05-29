En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 29 de mayo de 2026 en España es de 60,48 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,9%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en el valor de ambos activos, sugiriendo un fortalecimiento del Litecoin en relación con el euro.

Esta tendencia puede reflejar un aumento en la demanda de Litecoin o un fortalecimiento del mercado de criptomonedas en general.

La cotización de Litecoin ha mostrado debilidad: en la última semana registró una variación del -1.5% y en el último año acumula un -55.06%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, señalando una tendencia bajista y una pérdida significativa de valor para quienes han mantenido la inversión en estos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 13.25%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 53.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.